PO 2차전은 페덱스 랭킹 50위까지 출전 34위 김·57위 임 포인트 더 벌어야 유리

[헤럴드경제=조용직 기자] 올시즌 PGA투어 마지막 정규대회인 윈덤 챔피언십(총상금 850만 달러)이 이달 6일부터 9일까지 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러 세지필드 컨트리클럽(파70)에서 펼쳐진다.

윈덤 챔피언십은 2026 PGA투어 플레이오프(PO) 출전의 마지노선인 페덱스컵 포인트 70위 안에 들기 위한 마지막 무대다. 이 대회까지 페덱스컵 포인트를 합산해 상위 70명에게 PO 1차전인 페덱스 세인트 주드 챔피언십(총상금 2000만달러) 출전권을 준다.

이번 대회에 한국 선수는 페덱스컵 포인트 랭킹 34위인 김주형과 57위인 임성재가 출전한다. 윈덤 챔피언십 홈페이지에 따르면 페덱스컵 포인트 랭킹 7위인 김시우는 출전을 포기했다.

김주형과 임성재는 PO 1차전 출전에는 무리가 없지만 페덱스컵 포인트 상위 50명에게 허용되는 BMW 챔피언십과 상위 30명만 나서는 투어 챔피언십 진출의 교두보를 놓는 데 추가 포인트를 확보하는 것이 유리하다. 이번 대회에 걸린 페덱스컵 포인트는 500점이다.

PO 1차전 출전이 안정권인 김주형의 목표는 2023년 이후 두 번째 투어 챔피언십 출전이다. 페덱스컵 포인트 랭킹 34위인 김주형이 이번 대회에서 우승하면 10위권으로 치고 오를 수 있다. 김주형은 윈덤 챔피언십에 좋은 기억이 있다. 그는 2022년 이 대회에서 생애 첫 PGA 투어 우승의 기쁨을 맛봤다.

당시 20세 1개월 18일에 챔피언에 오른 김주형은 2000년 이후 출생한 선수 중 최초로 PGA 투어 우승 기록과 더불어 한국인 역대 최연소 PGA 우승 기록도 작성하며 존재감을 과시했다. 김주형은 지난 7월 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 시즌 마수걸이 우승을 따내며 오랜 부진도 털었다.

이번 시즌 아직 우승이 없는 임성재는 페덱스컵 포인트 쌓기가 더 간절하다. 페덱스컵 포인트 랭킹 57위인 임성재는 PO 1차전 출전에는 문제가 없지만 PO 2차전인 BMW 챔피언십 출전을 위해선 분발해야 한다.

특히 지난 시즌까지 무려 7년 연속 투어 챔피언십 진출의 대기록을 달성한 임성재는 페덱스컵 포인트 상위 30위 안에 들려면 이번 대회에서 준우승 이상의 성적을 거둬야 한다.

이번 대회엔 세계 정상급 선수들이 대거 불참한다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 비롯해 2위 로리 매킬로이(북아일랜드), 4위 맷 피츠패트릭(잉글랜드) 등 상위권 선수들 대부분이 페덱스컵 포인트를 더 확보할 필요가 없어 이번 대회에 나서지 않는다.

출전 선수 가운데 세계랭킹 ‘톱10’ 선수는 3위인 캐머런 영(미국)이 유일하다. 영에 이어 세계랭킹 19위 에런 라이(잉글랜드)와 20위 벤 그리핀(미국), 22위 저스틴 토머스(미국) 등이 우승 경쟁을 펼칠 예정이다.