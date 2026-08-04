당뇨병성 다발성 신경염 치료 개량신약 ‘덱시드’ 태국 독점 판권 계약 현지 헬스케어 전문기업 퍼시픽 헬스케어 네트워크 활용해 허가·유통 전개 캄보디아·필리핀 이어 태국 진출…아세안 당뇨 시장 판로 다변화 교두보

[헤럴드경제=최은지 기자] 부광약품이 태국 방콕 소재 퍼시픽 헬스케어 본사에서 당뇨병성 다발성 신경염 치료제 ‘덱시드정(성분명 알티옥트산트로메타민염)’의 태국 독점 수출 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 계약에 따라 퍼시픽 헬스케어는 태국 현지에서의 덱시드정 허가, 마케팅, 유통 전반을 담당하며, 부광약품은 완제품 공급 및 현지 인허가 지원을 맡아 태국 시장 공략을 본격화한다.

퍼시픽 헬스케어는 1961년 설립된 태국의 대표적 헬스케어 전문기업으로, 제약 및 의료기기 분야에서 태국 전역을 아우르는 전방위 유통·영업 네트워크를 갖추고 있다.

부광약품이 지난 2014년 출시한 덱시드정은 기존 알파리포산 제제의 성분을 개량한 전문의약품이다. 당뇨병성 다발성 신경염 치료에 쓰이며 국내외 당뇨병 진료 지침에서 병인 치료제로 권고되는 대표 품목이다.

덱시드정은 현재 한국을 비롯해 캄보디아, 필리핀에서 판매되고 있으며 베트남에서도 허가 절차가 진행 중이다. 이번 태국 진출은 인구 대비 당뇨병 유병률이 높은 아세안(ASEAN) 지역에서 브랜드 입지를 한층 끌어올리는 계기가 될 전망이다.

국내에서 처방 실적으로 검증된 개량신약의 글로벌 파트너십을 통한 해외 진출은, 신약 대비 R&D 리스크를 줄이면서 높은 유병률을 보유한 동남아 등 신흥국 시장을 효율적으로 선점하는 고부가가치 수출 모델로 평가된다.

이제영 부광약품 대표는 “덱시드정은 부광약품의 대표 전문의약품으로 국내에서 꾸준한 처방 실적을 기록해 온 제품”이라며 “퍼시픽 헬스케어의 우수한 현지 네트워크를 바탕으로 태국 시장에 성공적으로 안착하고, 이를 교두보 삼아 아세안 국가 중심의 해외 판로 다변화에 속도를 내겠다”고 말했다.