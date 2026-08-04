대한민국 전통장례명장 1호…장례문화·서비스 품질 자문 맡아 장례지도사 교육·서비스 운영에 30여년 현장 경험 반영 교원예움 장례식장 확대 맞춰 서비스 관리 체계 고도화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원라이프가 대한민국 전통장례명장 1호인 유재철 대한민국장례문화원 대표를 장례문화·서비스 품질 고문으로 위촉했다.

교원라이프는 회원 증가와 교원예움 장례식장 인프라 확대에 맞춰 장례 서비스의 전문성과 품질 관리 체계를 강화하기 위해 유 명장을 고문으로 위촉했다고 4일 밝혔다.

유 명장은 교원라이프와 교원예움 장례식장의 서비스 품질 자문을 비롯해 장례지도사 전문 교육, 장례문화 콘텐츠 개발, 장례문화 개선 활동 등을 맡는다.

교원라이프는 유 명장이 30여년 동안 장례 현장에서 쌓은 경험과 노하우를 장례지도사 교육과 서비스 운영 절차에 반영할 계획이다. 고객 접점에서 발생할 수 있는 서비스 편차를 줄이고 장례 의전의 전문성을 높이는 데 초점을 맞춘다.

유 명장은 2017년 대한민국 전통장례명장 1호로 선정됐다. 최규하·노태우·김영삼·김대중·노무현 전 대통령의 국가장 장례의례에 참여했으며 고 이건희 삼성그룹 회장의 묘소 조성과 고 이맹희 CJ그룹 회장, 고 송해 씨 등 주요 인사의 장례를 맡았다.

유 명장은 영화 ‘파묘’의 장례 자문에도 참여했다. 배우 유해진이 연기한 장례지도사 캐릭터의 실제 모델로도 알려져 있다.

교원라이프 관계자는 “유재철 명장의 경험과 전문성을 바탕으로 교원라이프와 교원예움의 장례 서비스 품질을 높일 것”이라며 “명장의 철학과 노하우를 서비스 현장에 반영해 고객에게 전문적인 장례 서비스를 제공하겠다”고 말했다.