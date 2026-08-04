전문 성우 교육 거쳐 스튜디오 녹음…자택 참여 방식도 병행 시각장애인·다문화 가정 아동 등 활자 정보 접근 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이 임직원들이 시각장애인과 다문화 가정 아동 등 활자 정보 접근에 어려움을 겪는 이들을 위해 동화책을 직접 낭독했다.

코웨이는 독서 취약계층을 위한 ‘임직원 참여 목소리 기부 봉사활동’을 진행했다고 4일 밝혔다. 올해로 4년째 이어진 활동으로 임직원이 녹음한 음성을 오디오북으로 제작해 독서 취약 가정과 관련 기관에 전달하는 사회공헌 사업이다.

참여 임직원들은 전문 성우로부터 발성과 감정 표현 교육을 받은 뒤 스튜디오에서 동화를 녹음했다. 근무지나 일정 때문에 현장 참여가 어려운 임직원은 자택에서 음성을 녹음해 파일을 제출하는 비대면 방식으로 참여했다.

코웨이 관계자는 “임직원들이 직접 녹음한 오디오북이 독서에 어려움을 겪는 이웃들에게 도움이 되기를 바란다”며 “임직원이 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.