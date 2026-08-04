- 현대차 투자 지원 연계 AI·로봇 클러스터 등 첨단전략산업 지원 - 건설부터 운영·사후관리까지 전 과정에 관세행정 ‘원스톱’ 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 새만금의 현대차 투자지원을 위해 관세청이 AI·로봇 클러스터 등 첨단전략산업 보세구역 지정 등 건설부터 운영 사후관리까지 원스톱 지원 체제를 선제적으로 가동한다.

관세청은 새만금개발청과 협력으로 새만금 국가산업단지 3·7·8공구, 총 6.0㎢(181만 평)를 종합보세구역으로 4일 새롭게 지정했다고 밝혔다.

이로써 기존에 지정된 1·2·5·6공구를 포함해 총 14.1㎢(426만 평)가 종합보세구역으로 운영된다.

종합보세구역은 관세 등이 유보된 상태로 외국 물품의 보관·제조·가공·건설 등 둘 이상 기능을 수행할 수 있도록 관세청장이 지정하는 보세구역을 말한다.

이번 지정은 현대차그룹의 AI데이터센터, 로봇 제조공장, 수전해 플랜트 등 9조 원 규모의 새만금 투자 계획을 차질 없이 이행하고 피지컬 AI·미래 모빌리티 등 국가 첨단산업 클러스터의 조기 구축과 성공을 지원키 위해 추진했다.

관세청은 기업에 공장(FAB) 건설단계부터 제품 제조·수출까지 전 과정에서 관세 등의 과세보류 혜택을 제공하고, 보다 신속하고 편리한 물류·제조·가공 등 원스톱 지원을 추진해 나갈 계획이다.

우선 제조공장 등 인프라 구축 시 관련 기계·설비 등에 대해 관세 보류와 부가가치세 면세 혜택을 제공하고, 공장(FAB) 완공 후에는 외국 원재료의 관세를 유보한 상태에서 신속하게 제조·가공해 수출입이 가능토록 관련 세금·비용도 낮출 수 있게 지원한다.

종합보세구역 내 입주업체(종합보세사업장)는 5~10년 주기의 특허 갱신 절차 생략과 특허수수료 면제로 관리·운영 부담이 줄어들고, 입주업체 간 보세운송 절차가 생략돼 자유롭고 신속한 물류 이동과 제조·가공 편의성이 높아진다.

이종욱 관세청장은 “이번 종합보세구역 확대는 현대차그룹을 비롯한 첨단제조업체들이 새만금을 글로벌 전진기지로 활용할 수 있도록 지원키 위한 선제적 조치”라며 “관세청은 ‘첨단전략산업 원스톱 관세행정 지원팀’을 통해 새만금이 대한민국 미래산업의 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.