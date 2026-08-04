경로당 무더위쉼터 60곳 연장 운영 생활지원사 투입해 밀착 돌봄 시행

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 폭염특보 발효에 따라 노인맞춤돌봄서비스와 응급안전안심서비스를 강화하고, 경로당 무더위쉼터 운영시간 연장 및 재호구호기금 추가 지원 등 행정력을 총동원해 폭염 취약계층 안전 확보에 나선다.

울산시는 우선 관내 경로당 743곳과 노인복지관 15곳 등 758곳의 무더위쉼터 냉방기 가동 상태를 전수 점검했다.

특히 읍·면·동별 거점 경로당 60곳은 내달까지 주말과 공휴일을 포함해 매일 오전 9시부터 오후 9시까지 운영한다. 어르신들이 저녁 시간에도 더위를 피할 수 있도록 기존보다 3시간 연장하고, 재해구호기금으로 냉방비도 지원한다.

생활지원사 등 수행인력 637명을 투입해 노인맞춤돌봄서비스 대상자 9137명을 대상으로 고위험군을 중심으로 하루 한 차례 이상, 폭염 중대경보 발효 때는 하루 두 차례 이상 직접 방문하거나 전화로 건강과 안전을 확인한다.

독거노인과 장애인 6542가구에 설치된 응급안전안심서비스 정보통신기술(ICT) 장비를 통해 실시간 폭염 정보를 안내하고, 일정 시간 움직임이 감지되지 않을 경우 응급관리요원이 즉시 현장에 출동한다.

야외 노인일자리 참여자 안전을 위해 낮 최고 체감온도가 35도 이상이면 옥외 작업을 즉시 중단하고 실내 안전교육으로 대체하거나 활동시간을 단축한다. 공익활동의 경우 월 활동시간을 기존 30시간에서 15시간으로 단축한다.