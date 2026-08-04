봉수골 거리에 넘치는 예술의 향기 케이블카에서 보는 한려수도 장관 미래사의 편백나무숲·달아의 낙조 화려한 야경 빛이 채운 강구안 항구

통영의 바다는 역사와 예술을 품고 흐른다.호국 영웅들과 예술가들의 자취는 한려수도의 쪽빛 물결 위에 겹겹이 쌓여 도시의 자랑이자 기둥이 됐다. 조선시대 삼도수군통제영이 자리했던 호국의 거점이자, 해방 직후 한국 현대 예술의 꽃을 피워낸 예향(藝鄕) 통영은 은은하지만 언제나 여행자의 발길을 끌어당기는 기분 좋은 중독성을 지녔다.

최근 통영은 낮의 풍요로움에 밤의 화려함을 더해, 낮과 밤이 모두 즐거운 입체적인 체류형 관광도시로 새롭게 도약하고 있다.

통영의 바다가 꽃피운 ‘전혁림 블루’

통영은 수많은 예술가를 배출한 예향이다. 그중에서도 ‘한국의 피카소’, ‘색채의 마술사’로 불리는 전혁림 화백(1915~2010)은 한평생 통영의 예술적 기풍과 바다를 화폭에 담아낸 거장이다. 독학으로 미술을 익힌 그에게 고향은 단순히 ‘고향’을 넘어 마르지 않는 ‘창작의 원천’이었다. 화백이 평생 자택 마당과 작업실에서 바라본 통영 앞바다의 남빛은 그만의 시그니처 컬러 ‘전혁림 블루’로 캔버스 위에 다시 태어났다.

평생 봉평동 자택에서 작업했던 그는 90세를 맞이한 2005년, 경기도 용인 이영미술관에서 ‘90, 아직은 젊다’라는 전시회를 열었다. 나이를 잊은 강렬한 창작열이 빛난 그 자리를 당시 노무현 대통령이 찾아왔다. 취임 이전부터 전 화백의 작품을 좋아하던 노 대통령은 대작 ‘한려수도’를 감상한 뒤 큰 감명을 받았다. 이후 청와대 접견실로 쓰이는 인왕실의 규모에 맞는 새 작품을 의뢰했는데 그렇게 탄생한 작품이 가로 7m, 세로 2.8m 크기의 ‘통영항’이다.

통영을 아끼고 사랑했던 전 화백의 예술적 유산은 고향 봉평동 봉수골에 고스란히 남아 있다. 약 600m 길이의 봉수골은 개성 넘치는 카페, 독립서점, 맛집, 공방 등이 늘어서 있다. 4월이면 도로 양옆의 벚나무가 분홍빛 터널을 이루며 관광객을 불러 모으는 이곳 한복판엔 그의 작품이 모여있는 ‘전혁림미술관’이 자리잡고 있다.

지난 2003년, 전혁림 화백이 30여년간 머물던 생가터에 문을 연 이 미술관은 공간 자체가 하나의 거대한 미술 작품이다. 전 화백과 그의 아들 전영근 화백의 작품을 도자기 타일로 구워 외벽을 장식했는데, 들어간 타일만 7500여 장에 달한다. 건물을 마주하는 순간, 강렬한 패턴이 시선을 압도하며 관람객을 예술의 세계로 끌어들인다.

예술가의 삶과 통영의 색채가 유기적으로 결합한 이 공간은 도시가 간직한 중요한 문화 자산이다.

미술관 내부에는 전혁림 화백의 작품 80여 점과 유품·자료 50여 점이 전시되어 있다. 특히 특유의 푸른 색감으로 고향 통영의 바다와 풍경을 담아낸 대작들은 깊은 울림을 전한다. 작품 앞에 서면, 마치 바닷물이 눈앞에서 장엄하게 일렁이는 듯 생생한 경험을 하게 된다.

미술관 인근에는 2014년 폐가를 개조해 문을 연 작은 서점 ‘봄날의 책방’이 자리하고 있다. 지역 출판사 ‘남해의봄날’이 운영하는 이곳은 ‘예술가의 방’, ‘책 읽는 부엌’, ‘바다 책방’ 등 개성 있는 콘셉트로 공간을 나눠 구성했다.

특히 파란색으로 채워진 ‘바다 책방’에서는 통영의 문화예술인들이 기획하고 창작한 책과 작품을 만날 수 있다. 벽면을 가득 채운 그림들 덕분에 이곳은 서점이 아니라 마치 작은 미술관인 듯 보인다.

서점 인근 골목에 자리한 카페 ‘돌샘길’은 전통 한옥의 단정한 미감에 현대적 감각을 더한 편안한 공간이다. 고택의 기둥과 마루를 살린 인테리어 속에서 차 한 잔을 마주하면, 봉수골 특유의 고요하고 깊은 정취가 자연스럽게 스며든다. 최근 MZ(밀레니얼+Z)세대 사이에서 주목받는 이 일대의 매력을 한층 여유롭게 음미할 수 있는 곳이다.

미륵산 케이블카가 보여준 ‘한려수도’

통영 산수풍경의 백미인 다도해를 한눈에 담는 방법은 통영 케이블카에 몸을 싣는 것이다. 전혁림미술관에서 차로 5분 거리에 탑승장이 있어 함께 찾기에 편하다.

8인승 곤돌라의 문이 닫히고 미끄러지듯 움직이면 9분간의 역동적인 여행이 시작된다. 총길이 1975m에 이르는 거리를 줄에 매달려 지나는 동안, 발아래로는 짙푸른 미륵산의 원시림이, 고개를 뒤로 돌리면 통영 시가지와 항구가 아기자기한 미니어처처럼 축소돼 보인다.

상부 정류장에 도착해 전망대에 발을 디디면 눈앞에 ‘남해’라는 거대한 파노라마가 거침없이 펼쳐진다. 옥빛 바다 위로 점점이 떠 있는 다도해 섬들과 한려해상국립공원의 수려한 경관은 보는 이의 탄성을 자아내기에 충분하다.

발아래가 투명하게 비치는 유리 스카이워크의 아찔함까지 더해져, 전망대를 거니는 즐거움이 한층 다채로워진다. 케이블카 상부 정류장에서 미륵산 정상(해발 461m)으로 향하는 길은 그리 험하지 않다. 잘 정돈된 나무 데크 계단을 따라 10여 분간 숨을 고르며 오르면 시야를 가로막던 모든 요소가 일시에 사라진다.

정상에 다다르는 순간 통영 시가지와 다도해, 미륵산의 유려한 능선이 360도 파노라마로 펼쳐진다. 바람 끝에 실려 오는 짭조름한 바다 향과 함께 바다와 산, 하늘이 맞닿은 풍광을 마주하며 여행자는 비로소 통영 자연의 정수를 온전히 체감하게 된다. 이곳에서 남쪽으로 15분 남짓 차를 달리면, 세속의 소음이 잦아들며 고즈넉한 풍경의 ‘미래사’가 나타난다. 3층 석탑 안에는 멀리 티베트에서 건너온 부처님 진신사리 3과가 있다.

이곳은 사찰 인근의 웅장한 편백 숲으로도 유명하다. 일제강점기 일본인이 조성했던 숲을 광복 이후 미래사가 매입해 가꾸면서 이제는 힐링 명소로 자리매김했다.

숲으로 들어서자 곧게 뻗은 편백들이 기둥처럼 높게 솟아올라 하늘을 가린다. 울창한 숲길을 천천히 거닐면, 나무가 뿜어내는 짙은 피톤치드가 허파 깊숙이 스며들며 지친 몸을 치유해 준다.

달아공원이 선사하는 가슴 뜨거운 낙조

미래사를 나와 남쪽 끝으로 달리면 낙조의 명소 ‘달아공원’이 나타난다. 바다로 뻗어 나간 지형이 ‘코끼리의 상아’를 닮았다 하여 ‘달아’라는 지명이 붙었다. 동시에 남해의 은은한 달빛이 바다 위에 드리우는 정취 덕분에 ‘달 구경하기 좋은 곳’이라는 낭만적인 의미도 지닌다.

달아공원은 어디서나 바다가 보이는 통영에서도 낙조 풍경이 뛰어나기로 손꼽히는 장소다.

맑은 날, 해 질 녘에 가면 최고의 절경이 펼쳐진다. 수평선 너머로 태양이 천천히 내려앉기 시작하면, 섬들 사이에 잠잠하던 바다가 일순간 주황빛과 붉은빛이 뒤섞인 색감으로 단장을 시작한다. 해가 수평선 아래로 잠기며 바다 전체가 붉게 물드는 광경은, 다도해의 아름다움을 말할 때 빼놓을 수 없는 장관이다.

최근 달아공원은 새 옷을 입었다. 통영시와 국립공원공단이 남해안 명품 전망공간 조성사업을 추진해 지난해 12월 달아전망대 정비를 완료했다.

기존보다 전망 데크 높이를 높이면서 시야를 가리는 방해물 없이 사량도, 욕지도 등 남해 일대의 섬들을 한눈에 조망할 수 있게 됐다.

빛으로 물든 항구, 강구안의 화려한 야경

밤이 깊어지면 통영의 중심 항구 강구안은 서서히 빛의 옷을 입기 시작한다. 잔잔한 바다 위로 정박한 거북선과 판옥선은 은은한 조명 아래 고요한 호국의 숨결을 전한다.

최근 통영시가 80억 원 규모의 야간 경관 개선 사업을 마치면서, 밤의 강구안은 한층 입체적인 빛의 공간으로 바뀌었다. 특히 바다를 가로지르는 보도교 ‘강구안 브릿지’에 오르면, 은은한 곡선을 따라 흐르는 무지갯빛 조명이 시선을 사로잡는다. 럭비공을 반으로 자른 듯한 부드러운 곡선의 다리 위에 잔잔히 번지는 조명이 밤의 감성을 한층 깊게 한다.

브릿지와 연결된 길을 따라 오르면 바로 남망산조각공원에 갈 수 있다. 이곳에는 야간 디지털 테마파크 ‘디피랑’이 자리한다. 동피랑과 서피랑에서 2년마다 사라지던 벽화들은 이곳에서 빛과 미디어아트로 다시 태어나 새로운 서사를 이어간다. 울창한 숲길을 따라 펼쳐지는 빛의 연출과 음악, 그리고 촘촘한 스토리텔링은 관람객을 마치 잃어버린 동화 속 세계로 이끄는 듯하다.

디피랑의 화려한 빛을 뒤로하고 내려오면, 밤의 동피랑 벽화마을이 고요히 방문객을 맞이한다.

낮의 북적임이 무색할 만큼 차분해진 골목에는 주민들의 손길로 이어온 구불구불한 길이 펼쳐진다. 달빛을 머금은 벽화들은 저마다의 이야기를 조용히 건네며 마을의 서정적인 분위기를 완성한다.

마을 정상 동포루에 오르자 발아래로 강구안 항구의 불빛이 잔잔히 번지며 밤바다를 은은하게 물들였다. 푸른 바다의 색채로 시작된 여정은 찬란한 예술을 따라가다, 통영의 자연과 야경 속에서 마침표를 찍는다. 발길 닿는 곳마다 낮과 밤이 빚어낸 이야기를 전하던 통영은 떠나는 여행자의 마음에 오래 기억될 짙푸른 화폭을 남겼다.

통영=김명상 기자