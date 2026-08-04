점심부터 저녁까지 ‘올데이 치킨’…튀봇·크리스픽(PICK) 도입

[헤럴드경제=강승연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 브랜드 최초의 플래그십 매장인 강남역점을 정식 오픈했다고 4일 밝혔다.

이번 매장은 기존 저녁 위주 ‘치맥’ 문화에서 벗어나 점심부터 저녁까지 하루 중 언제든 bhc를 즐길 수 있는 ‘올데이 치킨’ 공간으로 설계됐다. bhc의 브랜드 헤리티지를 기반으로 메뉴와 공간, 서비스를 유기적으로 결합한 경험형 매장이다.

1층은 강남역 일대 직장인과 유동 인구를 위한 공간이다. 튀김 요리용 자동화 로봇 ‘튀봇’을 배치, 튀봇이 치킨을 완성하는 과정을 확인할 수 있다. 1층 전용 MD에서 브랜드 정체성도 느낄 수 있다.

2층은 친구·동료와의 모임이나 혼자 방문한 고객을 위한 캐주얼 다이닝 공간이다. 부위와 맛, 후라이드 스타일, 사이즈, 시즈닝 및 디핑 소스 등을 취향에 따라 선택하는 커스터마이징 치킨 ‘크리스픽(PICK)’이 핵심이다. 식사형 박스 메뉴와 다양한 사이드 조합의 세트 메뉴도 함께 운영된다.

3층은 중·대규모 모임 고객과 외국인 고객을 위한 공간이다. 치킨과 치즈볼, 감자튀김, 크리스피 번, 코울슬로 등을 조합한 플래터 메뉴, 국물 떡볶이·얼큰 어묵탕·골뱅이무침·닭목살 튀김 등 K-푸드 안주 메뉴를 갖춰 한국의 치맥·야식 문화를 경험할 수 있다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사는 “bhc가 쌓아온 맛의 자산과 브랜드 철학을 공간으로 풀어낸 곳”이라며 “치킨 한 마리를 넘어 점심 한 끼, 저녁 모임, K-푸드 경험까지 강남을 찾는 누구에게나 기억에 남는 공간이자 강남을 대표하는 새로운 랜드마크로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.