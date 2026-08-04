김 종자 등 7개 품목 복구 지원 신설…우럭·광어 등 18개 품목 단가 인상 평균 인상률 44%…해수부 “실거래가 반영해 복구체계 개선”

[헤럴드경제=김선국 기자] 고수온과 적조 등 자연재난으로 피해를 입은 양식어가에 대한 복구 지원이 강화된다. 우럭과 광어 등 주요 양식 품목의 복구 단가를 최대 38% 인상하고, 김 종자 등 그동안 지원 대상에서 제외됐던 품목도 새로 포함했다.

해양수산부는 오는 5일부터 이런 내용을 담은 ‘자연재난 복구비용 산정기준(단가) 고시’ 개정안을 시행한다고 4일 밝혔다.

복구단가 고시는 태풍과 고수온, 적조 등 자연재난으로 피해를 입은 어업인에게 지급하는 복구비 산정 기준이다.

이번 개정으로 김 종자 등 7개 품목이 복구 지원 대상에 새롭게 포함됐다. 또 우럭과 광어 등 18개 품목의 복구 단가도 인상됐다.

대표적으로 고수온과 적조 피해가 잦은 우럭은 큰 고기 기준 마리당 복구 단가가 2817원으로 지난해보다 38% 올랐다. 광어는 작은 고기 기준 마리당 836원으로 12%, 큰 고기 기준 4920원으로 15% 각각 인상됐다.

18개 인상 품목의 평균 인상률은 44%다. 해수부는 그동안 어업인들이 실제 거래가격을 반영해 복구비를 현실화해 달라고 요구해 온 점을 고려해 단가를 조정했다고 설명했다.

정부는 앞으로도 현장에서 피해가 잦은 품목을 지속적으로 발굴해 복구 지원 대상에 추가하고 실거래가를 반영한 복구 단가 조정을 이어갈 방침이다.

황종우 해수부 장관은 “이번 복구 품목 신설과 단가 인상이 자연재난으로 피해를 입은 어가에 도움이 되기를 기대한다”며 “실질적인 피해가 많은 품목을 지속적으로 발굴하고 실거래가 수준으로 복구 단가를 인상하는 등 재난 복구체계를 지속해서 개선해 나가겠다”고 말했다.