외국인 대상 숙소 서비스 개시 전국 1만5000곳 숙소 연동해 공연과 숙박 예약 원스톱 연결 인바운드 시장 공략 본격 시작

[헤럴드경제=김명상] 놀유니버스가 운영하는 외국인 관광객 대상 여행ㆍ티켓 플랫폼 ‘놀 월드’(NOL World)가 국내 숙소 예약 서비스를 새롭게 선보인다고 4일 밝혔다. 기존 티켓 중심에서 숙박 영역까지 서비스를 확장해 한국 여행 전 과정을 아우르는 인바운드 플랫폼으로 거듭난다는 구상이다.

놀 월드는 보유 숙소 중 1만5000여곳을 외국인 고객에게 제공하며, 호텔과 중소형 호텔, 리조트 등 다양한 숙박시설을 예약 목록에 올려 서비스 경쟁력을 한층 강화한다.

해외 이용자는 공연·전시·액티비티 등 기존 여행 콘텐츠와 함께 한국 여행에 필요한 서비스를 단일 플랫폼에서 이용할 수 있게 됐다. 또한 국내 숙소 제휴점은 놀 월드 누적 회원 940만명을 대상으로 신규 판매 기회를 확보할 수 있을 전망이다.

이번 서비스 출시는 놀유니버스의 인바운드 사업 확대 전략에 따른 조치다. 놀 월드는 그동안 공연과 숙박을 결합한 ‘Play&Stay(플레이&스테이)’ 상품을 선보였고, 여기에 숙소 단독 예약 기능을 추가해 숙박과 여행 콘텐츠를 통합 관리하는 글로벌 여행 플랫폼으로 도약한다는 방침이다.

이철웅 놀유니버스 대표는 “한국 여행을 찾는 글로벌 수요가 꾸준히 늘어나는 만큼 국내 여행 파트너들이 해외 고객과 더욱 쉽게 만날 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 한국 여행에 특화된 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속 확대해 국내 관광 산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 집중할 계획”이라고 말했다.