전천후 랠리용 다이나프로 R213 독점 공급 폭우·진흙탕·점프 구간서 접지력 발휘

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최고 권위의 모터스포츠 대회 ‘2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)’의 10라운드 핀란드 랠리가 지난 2일(현지시간) 핀란드 이위베스퀼레 일대에서 성공적으로 마무리됐다고 4일 밝혔다.

한국타이어는 2025년부터 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다. WRC는 아스팔트와 비포장도로, 설원, 진흙길 등 다양한 노면 환경에서 치러지는 세계 최고 수준의 랠리 대회로, 타이어의 내구성과 접지력, 조향 성능이 경기 결과를 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.

이번 핀란드 랠리는 총 316.04㎞에 이르는 20개의 스페셜 스테이지(SS)를 달리는 방식으로 진행됐다. WRC 일정 가운데 가장 빠른 랠리 중 하나로 알려진 대회답게 초고속 주행이 이어졌으며, 시속 200㎞를 넘나드는 구간에서도 안정적인 차량 제어가 요구됐다.

코스 환경도 까다로웠다. 시야 확보가 어려운 블라인드 크레스트를 비롯해 크고 작은 점프 구간, 폭이 좁은 산림 코스가 연이어 등장하며 차량과 타이어에 큰 부담을 줬다. 경기 첫날 오후부터는 기습적인 폭우가 쏟아지면서 노면이 진흙탕으로 변했고, 곳곳에 깊은 물웅덩이가 형성되는 등 선수들은 극한의 수중전까지 치러야 했다.

한국타이어는 이번 대회에 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’을 공급했다. 회사 측은 해당 제품이 갑작스러운 폭우로 접지력이 크게 저하된 상황에서도 초고속 비포장 노면과 반복되는 점프 구간에서 발생하는 충격을 효과적으로 흡수했다고 설명했다.

또한 물이 고인 흙길과 산림 코스에서도 강력한 접지력과 정교한 조향 성능, 견고한 내구성을 유지하며 드라이버들이 안정적으로 레이스를 펼칠 수 있도록 지원했다.

이번 대회에서는 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀 소속 핀란드 출신 사미 파야리가 우승을 차지했다. 직전 에스토니아 랠리에서 WRC 데뷔 첫 우승을 기록했던 그는 자국 팬들의 응원 속에 열린 핀란드 랠리에서도 가장 먼저 결승선을 통과하며 개인 통산 두 번째 우승과 함께 2개 대회 연속 우승을 달성했다.

다음 11라운드는 오는 27일부터 30일까지 파라과이 엔카르나시온 일대에서 열리는 ‘파라과이 랠리’다. 붉은 점토와 모래가 뒤섞인 그래블 코스에서 고속 주행과 급격한 방향 전환이 반복되고, 깊게 패인 홈과 돌출 암석이 이어지는 만큼 타이어에는 강력한 내구성과 안정적인 접지력이 요구된다.

한편 한국타이어는 WRC를 비롯해 전 세계 약 70개 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 공급하며 축적한 주행 데이터를 연구개발(R&D)에 적극 활용하고 있다. 이를 기반으로 고성능 타이어 기술 혁신을 지속하는 한편 글로벌 톱티어 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.