친명 김영호 “최민희 ‘박쥐’ 표현 분노…동지의 언어인가” 친청 한민수 “현역 의원들 김민석 후보 구호 플래카드 문제”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 당권주자들의 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데 계파에 따른 최고위원 후보들의 공방도 격화하는 양상이다.

친명(친이재명)계로 분류되는 김영호 후보는 4일 SBS 라디오에 출연 친청(친정청래)계 최민희 후보를 겨냥 “동료 의원에게 ‘박쥐’라는 표현을 하고 폄하하고 모멸감을 주는 이것이 진짜 ‘일베’ 문화”라고 지적했다.

전날 열린 최고위원 후보 토론회에서 최 후보가 자신을 ‘박쥐’라고 지칭했다며 이에 대해 비판한 것이다.

김 후보는 “최 후보가 저한테 죄송하다고 사과했는데, 저를 더 분노하게 한 것은 (최 후보가) ‘의원님이 그 얘기를 들으셨네. 그러면 사과드릴게요’(라고 한 것)”이라며 “들리지 않았으면 사과 안 하겠다는 것 아닌가. 너무 분노스러웠다”고 말했다.

이어 “제 유세에서는 ‘정청래’라는 이름이 한번도 들어가지 않는다. 이것이 전 대표에 대한 예의라고 보는 것”이라며 “그런데 저쪽(친청계) 후보들은 ‘김민석’, ‘송영길’ 직접 이름을 거론한다. 이것이 과연 동지의 언어인가 싶다”고도 했다.

반면 친청계 한민수 후보는 이날 MBC 라디오에서 “저희를 계파네, 구태정치라고 주장하는 분들 쪽에서 지금 선거 캠페인을 하는 것을 보면 좋지 않을까 싶다”며 “김민석 후보와 거의 같은 구호를 가지고 현역 의원들이 자기 지역구에 플래카드를 붙인다든지 이런 자체가 문제 있는 것 아닌가 생각이 든다”고 지적했다.

전날 토론회에서도 계파전 양상은 뚜렷하게 드러났다.

최민희 후보는 주도권 토론에서 한민수 후보에게 “전당대회 과정에서 ‘자기 정치’라는 단어가 많이 나왔는데 정청래 후보가 정말 자기 정치를 했냐”고 물었고, 이에 한 후보는 “느낌과 감정으로 엇박자와 자기 정치라는 표현을 쓰는 것”이라며 “도대체 뭘 하나라도 자기 정치를 했는지 근거를 댔으면 좋겠다”고 답했다.

이에 친명계 박선원 후보는 “대통령의 정책에 대해 사사건건 엇박자나 내고 뒤따르지 않는 것이 ‘반명’(반이재명)”이라며 “전당대회 과정에서 ‘정청래 팀’이 단 한 번이라도 대통령을 뒷받침하자고 말하는 것을 들은 적이 없다”고 지적했다.

서미화 후보 역시 “집권여당은 대통령을 배출한 정당으로서 정부의 성과를 함께 나누고 알려 대통령을 뒷받침하는 것이 당연한 책무”라면서 “코스피 5000을 달성했을 때 조국혁신당과 합당을 제안하면서 성과가 다 덮였는데 그것을 보고 엇박자라고 한다”고 꼬집었다.