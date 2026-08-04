대한적십자사 부산지사와 포카리스웨트 지원

[헤럴드경제=정대한 기자] 동아오츠카는 대한적십자사 부산지사와 함께 부산지역 내 취약계층 지원에 나섰다고 4일 밝혔다.

지난달 30일 기상청에 따르면 오전 11시를 기해 부산 중부·서부지역에 폭염중대경보가 발효됐다. 폭염중대경보는 2008년 폭염특보 제도 도입 이후 18년 만에 신설된 최상위 경고 단계다. 전날 부산은 최고기온 38.8도를 기록하며 1904년 근대 기상관측 이래 122년 만에 최고치를 갈아치웠다.

동아오츠카는 대한적십자사 부산지사와 함께 노인 및 아동 복지시설 등 폭염 취약계층을 대상으로 포카리스웨트 분말 1만개와 캔 제품 1500개를 기부했다.

박철호 동아오츠카 대표이사 사장은 “기록적인 폭염이 이어지는 만큼 현장에서 국민의 안전을 지키는 분들과 취약계층의 건강 보호가 중요한 시점”이라며 “앞으로도 지역사회와 협력해 실질적인 도움이 되는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 동아오츠카는 고용노동부·안전보건공단·농촌진흥청 등과 업무협약을 맺고 건설현장과 농촌, 군부대 등 폭염 취약 현장을 중심으로 온열질환 예방 활동을 이어오고 있다.