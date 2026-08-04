한국MSD·진흥원 서밋 피칭서 신약 타깃 발굴 기업 중 유일 수상 암세포 표면 단백질 분석 ‘SURF’ 선보여…실험 데이터·AI 결합 모델 ADC·이중항체 등 차세대 모달리티 연결…글로벌 제약사 협력 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 프로테오믹스(단백질체학) 기술 플랫폼 기업 베르티스가 한국MSD와 한국보건산업진흥원이 공동 개최한 ‘MSD 헬스 이노베이션 서밋’에서 심사위원단 선정 기업으로 최종 수상했다고 4일 밝혔다. 베르티스는 이번 서밋에서 AI 기반 신약 타깃 발굴 및 검증 플랫폼 ‘SURF’를 처음으로 공개했다.

사전심사를 통과한 8개 기업이 참가한 피칭 행사에서 베르티스는 심사위원단 선정 3개사 중 유일한 신약 타깃 발굴 플랫폼 기업으로 이름을 올렸다. 검증된 프로테오믹스 기술력을 바탕으로 신약 개발의 효율성과 성공 가능성을 높일 수 있는 플랫폼을 제시해 높은 평가를 받았다.

이번에 공개된 SURF는 암세포 표면 및 인접 단백질 데이터를 생성·분석해 새로운 치료 타깃 후보를 발굴하는 플랫폼이다. 기존 인실리코(가상 예측) 중심 접근의 한계를 보완해 실제 실험 데이터와 AI 분석, 검증 실험을 결합한 하이브리드 모델을 지향한다. 이를 통해 항체-약물 접합체(ADC), 이중항체 등 최신 치료 모달리티와 연결 가능한 신약 타깃 패키지화 솔루션을 제공한다.

최근 글로벌 바이오 시장에서는 세포 표면 단백질체(surfaceome)를 겨냥한 타깃 발굴이 핵심 분야로 떠오르고 있다. 디스코 파마슈티컬스, 인듀프로 등 글로벌 기업들이 일라이 릴리, 암젠 등 빅파마와 대규모 기술이전 계약을 체결하는 등 차세대 치료제 개발의 주요 출발점으로 주목받는 추세다.

독자적인 AI 엔진과 빅데이터를 활용해 신약 타깃을 발굴하는 기술 플랫폼은, 신약 개발 초기 단계의 비용과 시행착오는 획기적으로 줄이고 기술 이전(L/O) 및 글로벌 빅파마와의 공동 연구 가능성을 끌어올리는 차세대 R&D 핵심 축으로 평가된다.

한승만 베르티스 대표는 “글로벌 제약사와 전문가들이 참여한 자리에서 프로테오믹스 기반 신약 타깃 발굴 플랫폼의 혁신성을 인정받아 의미가 크다”며 “앞으로 SURF를 기반으로 글로벌 제약바이오 기업과의 공동연구 및 기술이전 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.