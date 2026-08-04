신정부와 우호 협력관계 증진 국정 철학 설명하고 친서 전달

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 취임식에 윤준병 더불어민주당 의원과 이해민 조국혁신당 의원을 특사로 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 4일 서면 브리핑을 통해 “정부는 오는 7일 콜롬비아 신임 대통령 취임식 참석 및 신정부 출범 계기 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 윤 의원과 이 의원을 이 대통령의 특사로 파견한다”고 밝혔다. 한-콜롬비아 의원친선협회 부회장인 윤 의원이 단장을 맡는다.

강 수석대변인은 이어 “특사단은 콜롬비아 측에 우리 정부의 국정 철학 및 대외정책을 설명하고, 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 대통령의 친서와 함께 전달할 계획”이라고 했다.

또한 “특사단은 신임 대통령 주최 취임 리셉션 등 취임식 관련 부대 행사에 참석한다”며 “이를 통해 한-콜롬비아 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제협력을 심화하고, 에너지, 인프라, 교육 등 다양한 분야에서 콜롬비아 신정부와 실질협력을 강화해 나가고자 하는 우리 정부의 의지도 전달할 예정”이라고 설명했다.