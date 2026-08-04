국가유산청, 보존 범위 확대 선암사·보덕사·국일암 해우소 수행문화 담긴 생활유산 지정 100년 넘게 원형 유지가 가치

[헤럴드경제=김명상 기자] 사찰 해우소 3곳이 국가민속문화유산으로 지정 예고됐다. 이번 지정은 수행공동체의 생활문화 공간까지 국가유산 범위를 넓혀 조명한다는 점에서 의미가 있다.

국가유산청은 4일 ‘순천 선암사 측간’, ‘영월 보덕사 해우소’, ‘합천 해인사 국일암 해우소’ 등 사찰 뒷간 3개소를 국가민속문화유산으로 지정 예고했다고 밝혔다.

해우소(解憂所)는 사찰에서 화장실을 이르는 말로, 비워냄을 통해 마음의 번뇌와 근심까지 함께 내려놓고 수행에 전념한다는 불교적 철학이 담겨 있다.

이번 지정 예고 대상은 건립 시기가 명확하고 초기 입지와 형태를 유지한 채 현재까지 사용 중이라는 점에서 희소성과 역사성을 함께 갖췄다. 전통 해우소는 빠르게 사라지는 추세로, 보존 필요성이 제기돼 왔다.

세 곳은 모두 상량 묵서를 통해 건립 시기를 확인할 수 있다. 보덕사 해우소는 1882년, 해인사 국일암 해우소는 1910년에 건립됐고, 선암사 측간은 ‘조계산선암사사적(1704)’의 ‘청측’ 기록과 일제강점기 사진, 1928년 수리 상량 묵서를 통해 1920년대 이전 건립과 변천 과정을 확인할 수 있다. 세 시설은 100년 이상 같은 자리와 형태를 유지하며 사용돼 왔다.

건축적으로는 경사지를 활용해 전면은 단층, 배면은 중층 누각 형태로 조성한 점이 공통적이다. 개방형 구조와 살창을 통해 채광과 환기를 확보한 전통 사찰 해우소의 전형을 보여준다.

분뇨를 왕겨와 낙엽 등과 함께 발효해 비료로 활용하는 방식도 특징이다. 이는 자원 순환 구조를 반영한 전통 생활방식으로 평가된다. 해우소는 ‘칠당가람’ 가운데 동사에 해당하며, 수행공동체의 규범과 생활문화가 반영된 공간이다.

국가유산청은 30일간 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 결정할 계획이다.