의료 데이터 고도화로 AI 활용 기반 강화 KT AX 플랫폼 역량-연세의료원 전문성 결합

[헤럴드경제=차민주 기자] KT가 연세의료원과 손잡고 국내 의료 인공지능(AI) 혁신에 나선다. 의료 데이터를 본격적으로 고도화해 AI 활용 기반을 강화하겠단 방침이다.

4일 KT는 연세의료원과 서울 서대문구 연세의료원에서 의료 데이터 활용 기반을 강화하고 대한민국 의료의 미래 경쟁력을 높이기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김봉균 KT 엔터프라이즈부문장과 금기창 연세의료원장을 비롯한 주요 관계자가 참석했다.

KT에 따르면 최근 AI 기술이 빠르게 발전하면서 진료 기록, 검사 결과, 의료 영상, 연구 데이터 등 병원이 보유한 방대한 의료 데이터의 가치가 높아지고 있다. 그러나 의료 데이터는 형태와 구조가 다양해 AI가 바로 활용하기 어려운 경우가 많다.

이에 따라 데이터를 체계적으로 표준화·구조화하고, AI 학습과 분석에 적합한 형태로 전환하는 역량이 의료기관의 경쟁력으로 부상했단 설명이다.

양 기관은 ▷의료 데이터 표준화 기반 확대 ▷데이터 활용 인프라 고도화 ▷AI 기반 의료 서비스 적용 방안 연구 ▷의료 데이터 활용 활성화를 위한 중장기 협력 체계 구축 등 여러 과업을 수행할 예정이다. 특히 의료 현장에서 생성되는 데이터를 AI가 학습·분석·활용할 수 있는 형태로 전환해 데이터 기반 의료 혁신의 토대를 마련하겠단 방침이다.

구체적으로 KT는 AI 전환(AX) 플랫폼 역량을 바탕으로 의료 데이터를 AI가 분석할 수 있는 디지털 자산으로 전환하고, 데이터 활용기반을 구축한다. 의료기관이 보유한 데이터를 고품질 AI 자산으로 활용할 수 있도록 지원하고, 미래 의료 서비스 모델 개발을 촉진할 예정이다.

연세의료원은 실제 의료 현장에서 갖춘 전문성을 바탕으로 데이터 활용 요구사항을 제시하고 의료진 중심 활용 방안을 검토한다.

특히 KT와 연세의료원은 단순한 업무 협력을 넘어 의료 서비스 혁신을 위한 연구 과제도 발굴할 계획이다. 다양한 기관과 협력을 확대해 국내 의료 AI 생태계를 확장한단 포부다.

금기창 연세의료원장은 “의료의 미래 경쟁력은 데이터와 AI 활용 역량에 달려 있다”며 “연세의료원은 이번 협력을 통해 진료·연구·교육 전 영역의 디지털 혁신을 가속하고 대한민국 의료 혁신을 선도해 나가겠다”고 말했다.

김봉균 KT 엔터프라이즈부문장은 “AI의 경쟁력은 결국 데이터에서 시작된다”며 “KT는 의료 데이터를 AI 활용에 최적화된 형태로 고도화하는 노하우와 AX 플랫폼 기술을 바탕으로 연세의료원과 함께 대한민국 의료 AI 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.