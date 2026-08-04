아우토 모토 운트 슈포트 럭셔리 전기 SUV 비교 평가 EX90을 총점 17점 차이로 따돌리며 1위 올라

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 플래그십 전동화 럭셔리 SUV(스포츠유틸리티차량) 아이오닉 9이 독일 유력 자동차 전문지 아우토 모토 운트 슈포트가 최근 실시한 전동화 럭셔리 SUV 비교 평가에서 볼보 EX90을 제치고 1위에 올랐다고 4일 밝혔다.

아우토 모토 운트 슈포트는 아이오닉 9과 볼보 EX90 Twin Motor AWD 2개 모델을 ▷차체 ▷안전성 ▷편의성 ▷파워트레인 ▷주행성능 ▷친환경성 ▷경제성의 7가지 항목으로 평가했다.

이 평가에서 아이오닉 9은 특히 차체와 파워트레인 부문에서 우수한 성능으로 총점 572점을 기록, 555점을 획득한 볼보 EX90을 17점 차로 제쳤다.

아우토 모토 운트 슈포트는 차체부문과 관련해 “아이오닉 9은 6명이 탑승해도 여유롭게 이동할 수 있는 다목적 럭셔리 SUV”라고 호평했다.

이어 “3열 시트를 전자식 스위치로 수초 만에 접을 수 있고, 최대 2494ℓ의 적재 공간을 확보할 수 있으며, 2열 시트의 레그 레스트를 전동식으로 조절할 수 있다”고 평가했다.

또한 물리적 버튼과 스위치를 통한 직관적인 조작, 신속하고 논리적으로 구성된 인포테인먼트 메뉴, 무선 안드로이드 오토·애플 카플레이 지원, 스티어링 휠 패들을 통한 회생 제동 제어 등 아이오닉 9의 조작 인터페이스에 관해서도 호평했다.

이 외에도 UV-C 살균 수납함, 액티브 로드 노이즈 컨트롤 기능, 보스 사운드 시스템 등 첨단 편의사양과, 충전 경로 안내 등에 필수적인 커넥티비티 서비스도 긍정적으로 평가했다.

현대차 관계자는 “아이오닉 9이 저명한 독일 전문지 비교 평가에서 우수한 기술력과 상품성을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 고객에게 글로벌 최고 수준의 전동화 경험을 전달하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

아이오닉 9은 ▷‘유로 NCAP’ 최고 등급인 별 다섯(★★★★★) ▷‘미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 안전 평가’ ‘톱 세이프티 픽 플러스’ 등급을 획득하며 뛰어난 안전성도 인정받았다.

한편, 아이오닉 9은 올해 1~7월 국내 시장에서 모두 8454대가 팔렸다.