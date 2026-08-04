‘파고네트웍스’ 인수…2019년 LG헬로비전 인수 후 7년만에 M&A 전사 보안 대응 역량 강화…기업 대상 보안 사업에도 새 기회 홍범식 대표 ‘보안·품질·안전’ 3대 기본기 제시…보안 성장 전략 구체화

[헤럴드경제=박세정 기자] LG유플러스가 국내 보안 전문기업 ‘파고네트웍스’를 전격 인수한다.

지난 2019년 LG헬로비전(구 CJ헬로비전)을 인수한 후 7년 만이자, 홍범식 대표 체계 후 첫 인수합병(M&A)이다.

최근 사이버위협이 기업의 최대 위험 요소가 된 만큼, 보안 역량을 내재화해 고객 신뢰 기반의 성장을 강화하겠다는 홍 대표의 결단이다. 기업 고객을 대상으로 한 보안 사업에도 새로운 기회가 열릴 수 있을 것이라는 평가다.

4일 LG유플러스는 국내 운영형 보안 서비스(MDR) 전문기업 ‘파고네트웍스’를 인수했다고 밝혔다.

파고네트웍스는 MDR 분야 선두 주자로 꼽히는 보안 전문 기업이다. 자체 개발한 보안 운영 플랫폼 ‘DeepACT’를 기반으로 다양한 탐지 룰과 대응 프로세스를 운영하고 있다. 금융·제조·IT 등 다양한 산업군 고객사를 대상으로 MDR 서비스를 제공하고 있다.

LG유플러스는 이번 인수를 통해 우선, 전사 보안 대응 역량을 강화하는데 총력을 실을 계획이다.

MDR 운영 과정에서 축적되는 위협 인텔리전스와 대응 노하우를 활용해 내부 탐지·분석·대응 체계를 고도화하고 보안 데이터 기반의 선제 대응 역량을 확보할 방침이다.

MDR은 기업의 보안 환경을 24시간 모니터링하며 위협을 탐지·분석하고 대응하는 서비스다. 기존 보안 설루션이 위협 탐지 기능 제공에 집중했다면 MDR은 전문 인력이 실제 보안 이벤트를 분석하고 대응까지 수행한다는 점이 특징이다. 기업은 보안 인력 확보 부담을 줄이고 높은 수준의 보안 체계를 구축할 수 있다.

이와 함께 LG유플러스는 기업 고객 대상 보안 사업 경쟁력을 강화하고, 빠르게 성장하는 MDR 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.

앞서 LG유플러스는 기업 고객을 대상으로 ▷U+프리미엄 보안관제와 양자내성암호(PQC) 기반 통합 인증 서비스인 알파키(AlphaKey) ▷클라우드 기반 보안 서비스 U+SASE 등을 제공하며 보안 설루션 사업을 진행해 왔다.

여기에 MDR 역량이 더해지면서 고객의 보안 구축부터 운영, 위협 대응까지 전 과정을 지원하는 통합 보안 서비스 제공이 가능해질 것으로 회사 측은 기대했다.

아울러 LG유플러스는 이번 인수가 보안 중심 성장 전략을 구체화하는 첫 M&A이라는 점에서도 의미가 있다고 강조했다.

앞서 홍범식 대표는 보안·품질·안전을 전사의 3대 기본기로 제시하고 고객 신뢰 기반의 성장을 강조해 왔다.

LG유플러스는 지난해 MWC25에서 ‘안심지능(Assured Intelligence)’를 제시하며 인공지능(AI) 시대 신뢰의 중요성을 강조했다. 이어 올해 MWC26에서는 AI 서비스, 데이터, 인프라 전반의 보안 경쟁력 강화를 골자로 한 ‘Secure AI’ 전략을 선보이며 보안을 AI 경쟁력의 핵심 요소로 육성하고 있다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)은 “이번 인수는 기업 고객에게 완성도 높은 보안 서비스를 제공하는 동시에 LG유플러스의 보안 대응 역량을 한 단계 높이기 위한 결정”이라며 “앞으로도 보안 투자와 역량 강화를 지속해 고객이 신뢰할 수 있는 보안 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편, 글로벌 시장조사업체인 딥마켓인사이트에 따르면 전세계 사이버보안 시장 규모는 2025년 2606억 달러(약 375조원)에서 2034년 9169억 달러(약 1322조원) 규모로 성장할 전망이다.

같은 기간 국내 사이버보안 시장은 28억9000만 달러(약 4조1600억원)에서 98억9000만 달러(약 14조2600억원)로 연평균 14.7% 성장할 것으로 예상된다.