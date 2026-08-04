1~7월 디저트 매출 전년 대비 60% 신장

[헤럴드경제=박연수 기자] 세븐일레븐은 ‘오하요 브륄레 밀크’가 출시 10일 만에 20만개가 팔렸다고 4일 밝혔다. 글로벌 소싱 일본 디저트 4종(저지우유푸딩·생초코파이·토라쿠 로얄커스타드푸딩·오하요 브륄레밀크)의 누적 판매량은 400만개를 돌파했다.

세븐일레븐은 해외 현지에서 검증된 인기 디저트를 국내에 선보이며 경쟁력을 강화했다. 대표 상품인 ‘오하요 저지우유푸딩’은 지난 2024년 국내 최초로 선보인 이후 현재까지 280만개 이상 팔렸다.

지난해 말 출시한 ‘생초코파이’는 초도 물량이 2주 만에 완판되며 품절대란이 일었다. 현재 누적 판매량은 80만개를 돌파했다. 지난달 선보인 ‘토라쿠 로얄커스타드푸딩’도 출시 한달만에 13만개 판매를 돌파했다. 세븐일레븐의 올해 1~7월 디저트 매출은 전년 동기 대비 60% 신장했다.

윤세영 세븐일레븐 글로벌소싱팀장은 “앞으로도 세븐일레븐의 글로벌 네트워크와 직소싱 노하우를 바탕으로 해외에서 화제가 되는 차별화 상품을 가장 먼저 소개해 디저트 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.