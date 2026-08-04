김대식 KAIST 교수 8월 25일 송파구청 대강당 ‘AI시대의 경제와 자녀 교육’ 주제 학부모 특강 초·중·고 학부모 400명 대상 무료, 8월 6일 10시부터 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 25일 오전 10시 송파구청 4층 대강당에서 한국과학기술원(KAIST) 김대식 교수를 초청해 학부모 특강을 연다.

이번 강연은 구가 개최하는 ‘2026 송파런 학부모 특강’의 세 번째 자리다. 구는 특별히 올해 특강을 여섯 차례로 확대하고 분야도 더 넓혔다. 학습지도부터 마음 돌봄과 미래 기술까지 학부모가 가정 교육 현장에서 가장 궁금해하는 주제를 균형 있게 다룬다.

강연은 뇌과학 전문가인 김대식 KAIST 교수가 맡는다. 주제는 ‘AI 시대의 경제와 자녀 교육’이다. ▷생성형 AI를 넘어 AGI(범용인공지능)와 에이전틱 AI(독립적으로 행동하고 의사결정 수행하는 AI)가 가져올 사회 및 경제 변화 ▷AI 시대에도 변하지 않는 인간의 핵심 역량 ▷미래 사회가 원하는 인재와 진로 방향 ▷가정에서 실천하는 자녀 교육법 등을 실제 사례와 함께 소개할 예정이다.

김대식 교수는 뇌과학과 생성형 AI를 연구하는 전문가다. 독일 막스플랑크 뇌과학연구소에서 박사학위를 받고 미국, 일본의 연구기관을 거쳐 현재 KAIST 전기 및 전자공학부 교수로 재직 중이다. 다양한 방송 출연과 도서 ‘AI가 나보다 일을 잘할 때’, ‘김대식 교수의 어린이를 위한 AI 수업’ 등으로 AI와 뇌과학을 대중에서 쉽게 전하고 있다.

강연은 초, 중, 고 자녀를 둔 학부모 400명을 대상으로 무료로 열린다. 오는 8월 6일 오전 10시부터 ‘송파런’ 누리집에서 신청할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “AI 시대 교육은 좋은 성적을 얻는 데서 그치지 않고, 아이가 스스로 질문하고 답을 찾는 힘을 키우는 데 있다”며 “앞으로도 학부모가 변화의 방향을 이해하고 자녀 교육을 준비하도록 송파의 교육 정책을 시대에 맞춰 넓혀가겠다”고 밝혔다.