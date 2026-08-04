강서구 5일부터 25일까지 3주간 ‘2026년 강서 리더스 아카데미’ 수강생 100명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 오는 5일부터 25일까지 3주간 ‘2026년 강서 리더스 아카데미’ 수강생 100명을 모집한다.

‘강서 리더스 아카데미’는 지역 리더 발굴과 역량 강화를 위해 마련된 평생학습 프로그램으로, 고려대학교 미래교육원과 협력해 운영된다.

교육은 9월 2일부터 10월 28일까지 매주 수요일 오후 7시부터 8시 30분까지 총 8회에 걸쳐 진행된다. 단, 9월 23일은 휴강이다.

수강생들은 강서평생학습관(공항대로 615) 2층 대강당에서 리더십, 경제, 예술 등 다양한 분야의 수준 높은 강좌를 수강하게 된다.

이번 프로그램은 겸재정선미술관 관장의 ‘겸재 정선, 그리고 강서’ 강의를 시작으로, 고려대학교 각 분야의 교수진이 강사로 나선다.

주요 강좌는 ▷겸재 정선, 그리고 강서(겸재정선미술관 관장 송희경) ▷천하통일 진시황제의 개혁 정신(교육학과 신창호 교수) ▷움직임의 지혜, 몸과 마음을 연결하는 현대인의 자기관리(체육교육과 박종훈 교수) ▷앞으로 2년, 한국 경제는 어디로 갈까(경제학과 강규호 교수) ▷위대한 미술가들의 이야기(문화예술교육원 오세철 교수) ▷행복의 심리학(심리학과 고영건 교수) ▷나이듦의 기술(문화창의학부 김정주 교수) ▷21세기 글로벌 질서와 대한민국(미래교육원장 문정빈) 등 총 8개 강좌로 구성됐다.

특히 10월 28일 열리는 마지막 강의는 고려대에서 진행된다. 이날은 고려대 미래교육원장 특강과 함께 수료식이 개최되며, 출석률 80% 이상을 달성한 수강생에게는 고려대 총장 및 미래교육원장 명의의 수료증이 수여된다.

수강료는 1인당 10만 원이며, 선착순 모집한다. 참여를 희망하는 구민은 강서구청 누리집(공지/새소식)을 통해 신청할 수 있다.

진교훈 구청장은 “고려대의 우수한 교수진과 함께 구민들이 리더로서 역량을 키우고 삶의 지혜를 넓힐 수 있는 뜻깊은 프로그램을 준비했다”며 “강서구 발전의 든든한 버팀목이 되어줄 관심 있는 구민들의 많은 참여를 바란다”고 전했다.