[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시가 민선 9기 시정 슬로건 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’의 디자인을 공개했다.

3일 대구시에 따르면 이번 시정 슬로건은 시청 홈페이지, 공공현수막, 공직자 명함, 각종 공문서 등 시정 전 분야에 ‘도시브랜드 슬로건’과 함께 사용된다.

홍준표 전 대구시장 이전 슬로건은 ‘컬러풀 대구’였으며 홍 전 시장은 이를 ‘파워풀 대구’로 교체했다.

대구시는 민선 9기 시정 슬로건 다지인에 서체와 색체, 상징기호 등을 활용해 지향점을 압축적으로 담아냈다.

서체는 장식을 배제하고 안정감과 추진력을 동시에 느낄 수 있도록 간결하게 디자인해 정책 메시지가 명확하게 전달되도록 했다.

서체 획과 심볼은 우상향 형태로 구성해 앞으로 뻗어나가는 흐름을 형상화했다.

또 심볼이 포함된 ‘기본형’에는 신뢰감 있는 색을 바탕으로 열정적인 색상이 우상향으로 더해지는 그러데이션을 적용했다.

변화가 도시 전반으로 확산하고 시민의 삶으로 이어지는 모습을 상징적으로 담았다.

문구로 구성된 ‘간소형’에는 문구 자체만으로 슬로건의 의미가 살아나도록 했다.

슬로건 상단에 배치된 상징기호 ‘★’는 변화와 성장을 통해 나아가는 ‘도약의 출발점’이자 도약이 빚어낼 ‘성과가 빛나는 도착점’임을 의미한다고 시는 밝혔다.

대구시는 별도로 도시브랜드 슬로건을 결정하는 절차도 진행 중이다.

추경호 대구시장은 “미래를 여는 경제 대개조 등 5대 시정 목표를 속도감 있게 실행해 시민이 체감하는 변화와 성장을 만들어 가겠다”고 말했다.