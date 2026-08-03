3시 시작한 회의 10시 30분에 마쳐

“공급 신속한 실현 위해 방법 찾으라”

이재명 대통령이 순방을 마치고 돌아오자마자 부동산과 주식시장 등 경제 현안 점검에 나선다. 이 대통령이 ‘부동산 정책 대토론회’를 주재한 이후 순방을 떠난 만큼, 토론회에서 수렴한 국민의 여론을 토대로 정부 부처가 구체화한 세제·금융·공급 대책이 이날 중점적으로 다뤄질 것으로 보인다. 사진은 3일 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남구 아파트 모습. [연합]
이재명 대통령이 순방을 마치고 돌아오자마자 부동산과 주식시장 등 경제 현안 점검에 나선다. 이 대통령이 ‘부동산 정책 대토론회’를 주재한 이후 순방을 떠난 만큼, 토론회에서 수렴한 국민의 여론을 토대로 정부 부처가 구체화한 세제·금융·공급 대책이 이날 중점적으로 다뤄질 것으로 보인다. 사진은 3일 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남구 아파트 모습. [연합]

[헤럴드경제=서영상 기자] 7박 11일간의 미국·남미 순방을 마친 이재명 대통령이 귀국 직후 부동산 및 주식시장 안정화 대책 회의를 열고 7시간 30분 동안 주재했다.

강유정 청와대 수석대변인에 따르면 이 대통령은 3일 오후 순방을 마치고 곧바로 청와대로 출근해 3시부터 ‘부동산 및 주식시장 점검회의’를 주재하고 회의는 10시 30분에 끝났다.

회의에서 이 대통령은 “2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다며 이를 극복하기 위해서는 공급과 그 속도가 매우 중요하다”고 강조했다.

이어 “최대한 신속하게 많은 주택이 공급될 수 있게 가용한 공급 물량을 최대한 확보하라”고 지시하면서 “가용한 모든 행정 조치와 금융, 재정, 규제 완화 등의 방법을 찾아 공급의 신속한 실현을 위한 방법을 찾으라”고 했다.

또 한성숙 국무총리와 관계부처장관들에게 기존 공급 대책을 전면적으로 재점검하고 현실적인 국민 요구를 다각적으로 살펴 꼼꼼히 추진해 나갈 것을 당부했다.

그러면서 이 대통령은 2-3일 이내에 금융 및 주택 공급과 관련해 추가 보고 및 점검 후속 회의를 마련하도록 지시했다.

강 수석대변인은 “관계부처 장관 및 위원장으로부터 현황을 보고받고 실무를 담당하는 실국장에게도 실무적이고 구체적인 질문을 하며 문제 의식을 공유하고 가능한 해결 방안을 적극적으로 도모할 것을 주문했다”고 밝혔다.


sang@heraldcorp.com