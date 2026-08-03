3시 시작한 회의 10시 30분에 마쳐 “공급 신속한 실현 위해 방법 찾으라”

[헤럴드경제=서영상 기자] 7박 11일간의 미국·남미 순방을 마친 이재명 대통령이 귀국 직후 부동산 및 주식시장 안정화 대책 회의를 열고 7시간 30분 동안 주재했다.

강유정 청와대 수석대변인에 따르면 이 대통령은 3일 오후 순방을 마치고 곧바로 청와대로 출근해 3시부터 ‘부동산 및 주식시장 점검회의’를 주재하고 회의는 10시 30분에 끝났다.

회의에서 이 대통령은 “2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다며 이를 극복하기 위해서는 공급과 그 속도가 매우 중요하다”고 강조했다.

이어 “최대한 신속하게 많은 주택이 공급될 수 있게 가용한 공급 물량을 최대한 확보하라”고 지시하면서 “가용한 모든 행정 조치와 금융, 재정, 규제 완화 등의 방법을 찾아 공급의 신속한 실현을 위한 방법을 찾으라”고 했다.

또 한성숙 국무총리와 관계부처장관들에게 기존 공급 대책을 전면적으로 재점검하고 현실적인 국민 요구를 다각적으로 살펴 꼼꼼히 추진해 나갈 것을 당부했다.

그러면서 이 대통령은 2-3일 이내에 금융 및 주택 공급과 관련해 추가 보고 및 점검 후속 회의를 마련하도록 지시했다.

강 수석대변인은 “관계부처 장관 및 위원장으로부터 현황을 보고받고 실무를 담당하는 실국장에게도 실무적이고 구체적인 질문을 하며 문제 의식을 공유하고 가능한 해결 방안을 적극적으로 도모할 것을 주문했다”고 밝혔다.