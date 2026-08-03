아도부터 YB · 윤하 · 사우시 독까지…대규모 합동 페스티벌

[헤럴드경제=정찬수 기자] 파라다이스시티가 오는 10월 3일부터 4일까지 한일 합동 음악 페스티벌 ‘XMF 2026(Xnterstellar Music Festival 2026)’을 연다고 밝혔다.

‘XMF 2026’에는 한국과 일본 아티스트 총 22팀이 참여한다. 일본 아티스트 아도(Ado)의 출연이 눈길을 끈다. 아도는 일본 여성 솔로 아티스트 최초로 일본 국립경기장에서 단독 공연을 개최한 바 있다.

첫날인 10월 3일에는 한국의 윤하(YOUNHA), 루시(LUCY), FT아일랜드(FTISLAND), 원위(ONEWE), 하츠웨이브(hrtz.wav)와 일본의 아도(Ado), 콜드레인(coldrain), 노벨브라이트(Novelbright), 마이 헤어 이즈 배드(My Hair is Bad), 피플 원(PEOPLE 1)이 무대에 오른다.

4일에는 한국의 YB, 더 픽스(THE FIX), 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn)과 일본의 사우시 독(Saucy Dog), 에에! 그룹(Ae! group), 마르시(Marcy), 히라테 유리나(YURINA HIRATE) 등이 관객과 만난다.

파라다이스시티 관계자는 “아도를 비롯한 한일 대표 아티스트들의 무대를 한자리에서 만날 수 있다는 점에서 국내외 음악 팬들에게 특별한 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 고객들이 새로운 문화 콘텐츠를 경험할 수 있도록 다양한 공연과 행사를 선보여 나가겠다”고 말했다.

‘XMF 2026’ 티켓은 오는 8월 3일 오후 2시부터 예스24 티켓에서 예매할 수 있다.