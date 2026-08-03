투명성·전문성·신뢰 3대 원칙 제시 “감출 것 없는 조직이 가장 강한 조직”

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관은 “후목불가조(朽木不可雕), 썩은 나무로는 아름다운 조각을 할 수 없다”며 방첩 기관의 어두운 과거와 결별하고 투명성·전문성·신뢰를 핵심 가치로 삼는 새로운 안보 수호 조직으로 국방방첩본부가 거듭날 것을 당부했다.

안 장관은 3일 오전 10시 30분 방첩본부 본관 3층 헌법가치수호홀에서 열린 방첩본부 창설 기념식에서 이같이 말하며 신설 조직의 새로운 출발을 알렸다.

방첩본부는 방첩·방산 정보활동과 사이버보안 업무를 전담하며 이날 공식 출범했다.

방첩본부는 국방부 일반명령 제182호에 따라 지난달 31일부로 창설이 명령됐다. 지난 12·3 비상계엄 당시 정치인 체포조 편성과 중앙선거관리위원회 서버 탈취 시도 등이 드러나며 해체 여론에 직면했던 국군방첩사령부가 1977년 국군보안사령부 창설 이후 49년 만에 해체된 데 따른 후신이다.

안 장관은 “오늘 우리가 결별하는 것은 5·16 군사정변과 12·12 군사 쿠데타, 5·18 비상계엄, 그리고 12·3 내란에 이르기까지 본연의 임무를 벗어나 권력의 도구가 됐던 방첩 기관의 어두운 과거 전체”라며 “지금 이 순간은 ‘닫힌 시대’에서 ‘열린 시대’로 나아가는 ‘대전환점’”이라고 밝혔다.

이어 “권력화 기능을 원천 폐지하고 본연의 임무에 역량을 결집한 전문 조직으로서 방첩본부를 새로이 설계했다”며 “이는 국민의 엄중한 명령이자 시대의 요구”라고 강조했다.

이번 개편 과정에서 과거 권력기관화 수단으로 지목된 동향조사·인사첩보·세평수집 기능은 전면 폐지됐으며, 감찰실장에 외부 고위감사공무원을 임명하고 장관 직속 준법감찰위원회를 신설하는 등 외부 감시·통제 장치가 대폭 강화됐다.

안 장관은 방첩본부 장병과 군무원들에게 세 가지 원칙을 당부했다.

그는 우선 “첫째 티 없는 투명함으로 국민에게 다가가야 한다”며 신설된 외부 감찰과 법적 통제 기능이 조직의 중립성과 정당성을 지키는 방패가 될 것이라고 말했다.

또 “둘째 고도의 전문성으로 위협보다 앞서가야 한다”며 K-방산의 세계 진출과 맞물려 거세지는 국경을 넘나드는 이역(利益) 침탈에 맞설 미래형 방첩 역량을 강조했다.

그러면서 “셋째는 오직 국민의 신뢰를 향해 나가야 한다”며 “투명성과 전문성이 향하는 곳은 오직 하나, 국민의 신뢰”라고 못박았다.

안 장관은 “여러분이 오직 본연의 임무에만 전념할 수 있도록 끝까지 든든한 울타리가 되겠다”며 “여러분 또한 환골탈태해 국민의 울타리이자 안보의 최전선을 지키는 파수꾼이 돼 주기 바란다”고 밝혔다.

마지막으로 안 장관은 “국민에게 사랑받고 세계가 인정하는 최고의 안보 전문기관으로 우뚝 서기를 간절히 기원한다”며 훈시를 마쳤다.

한편 이날 기념식에서는 국방부 일반명령 제182호에 의거해 지난달 31일부로 국방방첩본부가 창설됐음을 알리는 부대창설 명령 낭독에 이어, 본부 선임 대령(공군)의 부대 신고, 안 장관의 부대기 수여, 방첩본부 주임원사의 기수단 전달 순으로 행사가 진행됐다.