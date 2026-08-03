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[헤럴드경제=전현건 기자] 해병대는 3일 “경북 포항 소재 해병대 영외간부숙소에서 간부 1명이 총기 사고로 사망한 채 발견됐다”고 밝혔다.

해당 부대는 군·경 등 관계기관과 함께 정확한 사고 경위에 대해 조사 중인 것으로 알려졌다.


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