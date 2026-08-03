한국 국가신용등급과 동일 수준

삼성화재(대표 이문화·사진)는 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 장기보험금지급능력 평가등급과 발행자 신용등급을 기존 ‘AA-’에서 한 단계 상승한 ‘AA’를 획득했다고 3일 밝혔다.

이번 AA 등급은 우리나라 국가신용등급과 동일한 수준으로, 국내 민간기업 가운데 최초이자 유일한 획득 사례다.

S&P는 등급 상향의 배경으로 ▷견고한 자산·부채(ALM) 듀레이션 관리 ▷새 국제회계기준(IFRS17) 도입 이후에도 유지된 뛰어난 자본적정성 ▷안정적인 수익성과 내부 자본창출 능력 ▷국내 손해보험시장 선도적 지위 ▷점진적인 글로벌 사업 확대에 따른 지역과 수익원 다각화를 제시했다.

S&P는 삼성화재가 금리 변동성 확대와 규제환경 변화 속에서도 효과적인 자산·부채 관리와 엄격한 리스크 관리 체계를 바탕으로 안정적인 자본력을 유지하고 있으며, 언더라이팅 경쟁력과 보험금 관리 역량을 기반으로 수익성이 지속 개선될 것으로 평가했다.

아울러 삼성화재의 강화된 자본력이 해외사업 확대 과정에서 필요한 자본 수요를 충분히 지원할 수 있으며, 로이즈 보험사인 캐노피우스 투자 확대 등을 통해 해외사업의 수익 기여도가 지속 증가할 것이라고 S&P는 내다봤다.

삼성화재 관계자는 “앞으로도 고객에게는 더욱 안정적인 보험서비스를 제공하고, 기업 고객과 세계 시장에서도 신뢰받는 글로벌 선두 보험사로 성장해 나가겠다”고 말했다.

한편 S&P는 삼성화재가 보유한 삼성전자 지분과 관련해 지분가치 변동이 자본적정성 평가에 미치는 영향이 제한적이라고 봤다. 박성준 기자