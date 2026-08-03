[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김세인이 배달 관련 일을 하며 바쁘게 보내고 있는 일상을 공유했다.

2일 김세인은 개인 계정에 “오늘 저는 새벽 1시 반부터 9시까지 물류센터 일 잘 마치고 지금 막 집에 들어왔다”는 글을 올렸다.

김세인은 “새로 오신 분들 중에 남자분 포함 세 분이 못 하겠다고 중간에 집으로 가버리셨다”며 “덕분에 일이 조금 더 많았던 거 같다”고 전했다.

이어 “오자마자 애들 밥 주고 산책 짧게 시켜 주고 물 갈아 주고 토끼랑 닭은 마당에 풀어 주고 씻고 누웠다”며 “몸은 힘들지만 그래도 열심히 산 하루라고 생각한다”고 밝혔다.

앞서 김세인은 지난달 30일 방송된 MBN ‘특종세상’을 통해 유기견 7마리와 함께 살아가는 일상을 전한 바 있다.

당시 김세인은 “음식 배달 아르바이트한다. 열심히 한 푼이라도 벌어야 한다”며 “광고 촬영도 하고 드라마와 영화 촬영도 간간이 하지만, 대식구를 먹여 살리려면 열심히 뛰어야 한다”고 넉넉하지 못한 재정 상황 속에서도 최선을 다해 가족을 부양하는 모습으로 훈훈함을 안겼다.

또한 김세인은 13년 전 연예계를 떠났던 이유도 밝혔다. 그는 “연예계에 질려버렸다. 소속사 대표가 유흥주점 같은 곳에 데려가 계속 못살게 굴었다. 하루하루가 지옥 같았고 사는 게 너무 싫었다”고 털어놨다.