신설 지주사 한화M&S홀딩스 출범 테크·라이프 사업군서 먹거리 발굴

[헤럴드경제=강승연 기자] 김승연 한화그룹 회장의 삼남 김동선(사진) 한화비전 사장이 홀로서기에 나섰다. 이달 출범한 신설 지주회사 ‘한화머시너리앤서비스(M&S)홀딩스’를 맡으면서다. 테크·라이프 사업군에서 독립 경영 체제를 꾸리게 되면서 본격적인 시험대에도 오르게 됐다.

지난 1일자로 ㈜한화의 인적분할을 통해 신설된 지주사 한화M&S에는 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 유통·레저·식음료(F&B) 계열사와 한화비전, 한화세미텍, 한화모멘텀, 한화로보틱스 등 기계·장비·로봇 계열사가 편입됐다.

한화M&S는 자금 조달·운용 및 이사회·공시 등을 담당할 신규 인력을 채용하고 별도 홈페이지를 마련하는 등 막바지 준비에 집중하고 있다. 모든 채비를 마치고 나면 모든 사업 포트폴리오를 점검하고 ‘선택과 집중’을 통해 사업 방향을 결정할 것으로 보인다.

김동선 사장은 굵직한 M&A(인수·합병)를 통해 과감한 승부사 기질을 보여왔다. 지난해 8695억원을 투입해 품에 안은 급식업체 아워홈, 북한산에 위치한 5성급 호텔·리조트 파라스파라(현 안토) 인수가 대표적이다.

아워홈 인수로 한화는 급식업계 2위로 도약했고, 지난해 말 신세계푸드 급식사업부까지 인수하며 사업 규모 확대에 나섰다. 아워홈은 지난해 단체급식 시장 신규 입찰 물량 중 약 30%를 수주하고, 재계약률도 85%를 기록했다. 2030년까지 단체급식 매출 3600억원으로 끌어올린다는 목표다.

F&B 브랜드 발굴에도 적극적이다. 우선 미국 버거 브랜드 ‘파이브가이즈’를 2023년 6월 한국에 들여왔다. 론칭과 동시에 오픈런 열풍을 일으킨 파이브가이즈는 10개까지 매장을 늘리고 엑시트(투자회수) 작업을 진행 중이다. 이달 중 실사를 마치고 SPA(주식매매계약)를 체결하는 것으로 알려졌다.

프리미엄 아이스크림 브랜드 벤슨 역시 김 사장이 론칭을 주도한 작품이다. 지난해 5월 1호점을 낸 벤슨은 지난달 20호점을 돌파했고, 연내 30호점 오픈을 앞두고 있다. 벤슨은 내년 100호점에 도달하면 가맹 사업을 통해 몸집을 키워 국내 1위 브랜드 배스킨라빈스와 정면 대결에 나선다는 목표다.

한화M&S는 그간 F&B·외식 사업에서 두각을 보여온 김 사장이 그리는 테크·라이프 사업의 ‘청사진’을 볼 수 있다는 점에서 주목되고 있다. 한화M&S는 2030년까지 설비투자(CAPEX) 2조1000억원, 연구·개발(R&D) 2조원, M&A 6000억원 등 총 4조7000억원을 투자할 계획이다. 반도체 장비와 로보틱스, AI(인공지능), 유통·서비스를 미래 성장축으로 육성해 2030년 매출 14조원을 달성한다는 목표다.

문제는 자금 조달이다. 한화M&S 계열사들의 현금성 자산은 모두 합쳐도 6000억원대로, 투자 목표에 크게 못 미친다. 핵심 계열사인 한화갤러리아는 압구정 명품관 재건축에 9000억원을 쓸 예정이어서 여력이 충분치 않다. 게다가 최근 서울 중구 순화빌딩, 강남구 신사동 부지를 잇따라 매입하며 총 4500억원가량을 투입했다.

이 과정에서 김 사장이 명확한 사업 방향 제시를 통해 조직을 빠르게 안정시키고 시장의 신뢰를 얻는 것이 관건이라는 지적이 나온다. 업계 관계자는 “설득력 있는 투자 계획을 내놓는 것이 큰 과제”라며 “안정적인 현금 흐름을 확보하면서 사업 간 시너지를 높이고, 신규 먹거리를 발굴할 수 있는 묘수를 내놔야 한다”고 말했다.