[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 최고위원 후보로 나선 최민희 의원은 3일 김민석 당대표 후보를 향해 “제 눈의 대들보는 늘 안 본다”며 “계파라는 말의 사전적 의미를 바꾸지 말라”고 했다.

최 의원은 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 김 후보가 정청래 후보를 향해 ‘계파 정치’라고 비판한다는 진행자 말에 “말의 뜻을 바꾸는 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “계파 정치는 의원들이 줄 서서, 혹은 지역위원장들이 줄 서서 지지하는 후보를 위해 시도의원들에게 오더를 내리는 것”이라며 “정 후보는 당원과의 직접 소통, 직접 민주주의, 이렇게 가고 있는데 그쪽(김 후보 측)이 훨씬 의원들의 지지를 많이 받고 줄 서 있다”고 주장했다.

아울러 “김 후보의 ‘이기는 민주당, 100% 당원 투표’ 이거를 의원들이 플래카드로 건다. 이게 줄 세우기고 이게 계파 정치”라며 “정 후보에 대해 ‘더 개혁적인 당대표’ 플래카드를 단 사람이 있나 한번 찾아봐 달라”고 말했다.

최 의원은 “그쪽에도 (투표 관련) 웹자보가 돈다. 그런데 제 눈의 대들보는 늘 안 보고 남의 눈에만 대들보가 있다고 하는 게 저는 신뢰가 안 간다”고 했다.

그러면서 “계파 정치의 뜻을 희석시키고 완전히 사전적 의미를 바꾸는 말, 이런 걸 하는 건 정말 곤란하다”고 덧붙였다.