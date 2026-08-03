디지털 스튜디오 사업 브랜딩·사업 고도화 추진

[헤럴드경제=박지영 기자] SM C&C가 엔터사업부문 신임 대표로 최영인 전 SBS 예능본부장을 선임했다고 3일 밝혔다.

최 대표는 서울대학교 동양사학과를 졸업한 뒤 EBS와 SBS를 거치며 36년간 콘텐츠 기획과 제작, 조직 운영을 담당해온 콘텐츠 전문가다. SBS 예능본부장을 역임했으며, 이후 스튜디오프리즘 제작사업부문 대표를 맡아 콘텐츠 제작과 사업 다각화를 이끌었다.

대표작으로는 ‘야심만만’, ‘힐링캠프’, ‘판타스틱 듀오’, ‘미운 우리 새끼’ 등이 있다. 제37회 백상예술대상 TV예능부문 작품상과 한국방송프로듀서상 TV예능부문 작품상, 한국방송대상 연예오락TV부문 작품상, 대한민국 콘텐츠대상 국무총리 표창 등을 수상하며 제작 역량을 인정받았다.

최 대표는 앞으로 SM C&C 엔터사업부문을 총괄하며 디지털 스튜디오 사업의 브랜딩과 사업 고도화를 추진한다. 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 디지털 스튜디오의 정체성을 강화하고, 차별화된 오리지널 콘텐츠와 지식재산권(IP) 발굴을 통해 사업 경쟁력을 높일 계획이다.

최근 콘텐츠 산업이 방송 중심에서 디지털 플랫폼과 숏폼·오리지널 IP 중심으로 재편되는 가운데, SM C&C도 디지털 콘텐츠 경쟁력 강화와 자체 IP 확보에 속도를 낼 것으로 전망된다.