청년 자립 돕는 매칭기부 캠페인 시작

[헤럴드경제=유혜림 기자] iM금융그룹 iM사회공헌재단은 3일 대구 iM뱅크 본점에서 한국부동산원과 청년 응원 프로젝트 후원금 전달식을 열고 ‘네이버 해피빈 더블 기부’ 캠페인을 추진한다고 밝혔다. 청년 자립 지원을 위한 재원 마련과 함께 참여형 기부문화 확산에도 힘을 보탠다는 취지다.

해피빈 더블 기부는 이용자가 기부한 금액만큼 기업이 동일한 금액을 추가로 기부하는 매칭 그랜트 방식의 사회공헌 프로그램이다. iM사회공헌재단은 지난 2023년부터 캠페인에 참여해 혹서기 취약계층 지원과 아동 성장 지원, 광복 영웅 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

올해 캠페인은 이날부터 약 한 달간 진행된다. 기부자는 네이버 해피빈을 통해 100원부터 참여할 수 있으며, 모금된 성금은 자립준비청년과 가족돌봄청년 등 도움이 필요한 청년들을 지원하는 데 사용될 예정이다. 네이버 해피빈은 메인페이지와 배너, 블로그, 카페 등 다양한 채널을 통해 캠페인을 홍보한다.

올해도 한국부동산원과 협력해 지역 상생형 사회공헌 모델을 이어간다. ‘생명의 온도 36.5도’를 상징하는 총 9개의 모금함을 개설했으며, 네티즌과 기업이 각각 3650만원씩 총 7300만원을 모금하는 것이 목표다.

황병우 iM사회공헌재단 이사장은 “한국부동산원과 함께하는 이번 캠페인을 통해 청년들이 국민의 응원을 바탕으로 안정적으로 미래를 설계할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 참여형 사회공헌 사업을 확대해 다양한 ESG 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편 iM사회공헌재단은 맞춤형 금융교육과 취업역량 강화, 지역 정착 지원, 취약계층 지원 등 미래세대 청년을 위한 다양한 사회공헌 사업을 추진하고 있다.