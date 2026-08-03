주식시장 조정에 신용대출 수요도 폭발 전체 가계대출 잔액 6월말 대비 3.8조 증가 은행권, 올해 남은 기간 강도 높은 규제 나설 듯

[헤럴드경제=서상혁·정호원 기자] 은행권의 전방위 대출 조이기에도 주택담보대출과 신용대출이 큰폭 증가세를 이어가고 있는 것으로 나타났다. 5대 은행의 남은 대출 여력도 4000억원이 채 되지 않는 것으로 집계됐다.

3일 금융권에 따르면 KB민·신한·하나·우리·NH농협의 7월 30일 기준 마이너스통장 잔액은 44조4669억원으로 2022년 8월(44조7699억원) 이후 최대치로 나타났다. 6월 말과 비교해 1조1857억원 늘어난 수치다.

지난 달 30일 기준 마이너스통장을 포함한 전체 신용대출 잔액은 110조484억원으로 6월말 대비 1조3780억원 늘었다. 은행들은 주식시장 조정에 따른 빚투 수요가 작용한 것으로 보고 있다.

주택담보대출 잔액은 같은 기간 2조2831억원 증가한 617조4천287억원으로 집계됐다. KB국민은행이 주담대 한도를 6억원에서 3억원으로 줄인 데다, 은행권이 모기지신용보험 가입 제한 등의 한도 제한 조치에 나섰음에도 부동산 구입 수요가 여전했던 것으로 풀이된다.

전체 가계대출 잔액은 지난달 30일 기준 778조7천869억원으로, 6월 말 대비 3조8261억원 증가했다.

가계대출 잔액이 큰폭 늘면서 올해 은행들의 대출 여력도 바닥을 드러냈다. 7월 30일 기준으로 5대 은행 중 금융당국의 가계대출 총량 규제에 따른 대출 한도가 남은 은행은 두 곳에 불과했다. 이들 은행의 남은 한도는 3942억원으로 나타났다.

5대 은행의 지난해말 대비 가계대출 증가액은 5조3404억원으로 금융당국이 정한 올해 목표치를 1조38억원 초과했다. 하반기가 시작된 지 한달이 되지 않아 대출 한도를 사실상 모두 소진한 만큼, 남은 기간 우대금리 축소 등 강도높은 수요 규제가 이뤄질 전망이다.