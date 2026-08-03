[헤럴드경제=이명수 기자] 아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원을 조사 중인 경찰이 최 전 의원의 추가 범행 정황을 포착하고 수사를 확대 중인 것으로 파악됐다.

3일 연합뉴스에 따르면, 경찰은 최 전 의원이 자진 제출한 휴대전화를 포렌식 하는 과정에서 여성의 나체 사진을 발견했다.

사진 속 여성은 기존 피해 여중생이 아닌 다른 인물이었으며, 교복과 유사한 복장 차림을 하고 있었던 것으로 전해졌다.

해당 사진은 최 전 의원과 이 여성이 주고받은 메신저 대화 내용에서 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 이 여성이 추가 피해자일 가능성이 높다고 보고, 관련 대화 내용 등을 확보하기 위해 포렌식 탐색을 중단한 뒤 압수수색 절차를 다시 밟은 것으로 알려졌다.

경찰은 관련 자료를 확보해 최 전 의원과 해당 여성의 관계 및 범행 여부 등을 확인할 계획이다.

아울러 최 전 의원의 1년 치 통신내역과 금융거래 정보 등을 토대로 다른 피해자가 더 있는지에 대해서도 들여다보고 있다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이어서 구체적인 내용을 확인해줄 수 없다”며 “여죄를 포함한 범행 전반에 대해 면밀히 살펴보고 있다”고 말했다.

최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 금품을 대가로 중학생과 성관계를 가지고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의를 받는다.

피해 여중생에게 친구와 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다고 제안하고, 다른 여성과 성관계하는 영상을 보여주거나 다른 국적의 여성과 성관계를 함께 하자고 암시하는 듯한 메시지를 보내는 등 성적 대화를 한 혐의도 있다.

최 전 의원은 “성관계 한 사실은 있지만, 미성년자인 줄 몰랐다”며 혐의를 부인하고 있다.