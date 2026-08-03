친수시설·야간 경관조명 조성 완료 물빛마당·물결마루 5일 개방

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역청이 청라국제도시의 대표 수변공간인 청라호수공원과 커낼웨이를 새롭게 정비하고 시민들에게 개방한다.

물을 활용한 친수시설과 야간 경관조명을 대폭 확충해 낮에는 휴식공간으로, 밤에는 새로운 야경 명소로 탈바꿈한다.

인천경제청은 청라호수공원 ‘물빛마당’과 커낼웨이 ‘물결마루’ 조성, 정서진문화공원 일대 경관조명 개선사업을 마무리하고 5일부터 운영에 들어간다고 3일 밝혔다.

새롭게 조성된 친수시설은 오는 9월 23일까지 운영된다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 5시까지이며, 매주 월요일은 휴장한다.

오후 1시부터 2시까지는 시설 점검을 위해 이용이 제한되고 우천 등 기상 악화 시에는 안전을 위해 운영이 중단된다.

청라호수도서관 인근에 들어선 ‘물빛마당’은 노후 미디어시설이 있던 공간을 시민 친화형 물놀이·휴식 공간으로 재탄생시킨 것이 특징이다.

235㎡ 규모의 수변형 공간에는 발을 담글 수 있는 시설을 비롯해 커튼분수와 쿨링포그, 그늘쉼터 등이 마련돼 도심 속 무더위를 식힐 수 있는 휴식처 역할을 하게 된다.

커낼웨이에 조성된 ‘물결마루’는 총연장 45m 규모의 수로형 체험시설을 중심으로 그늘막과 캔들분수, 휴게시설, 꽃나무 등을 갖춘 친수문화공간이다.

특히 주변 상업시설과 연결되는 입지를 활용해 시민들의 체류시간을 늘리고 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

야간 경관도 한층 화려해진다. 정서진문화공원 일원에서 추진된 커낼웨이 경관조명 개선사업을 통해 수변 특성을 살린 조명 연출과 보행환경 개선이 이뤄졌다.

조명은 5일부터 매일 일몰 후 오후 10시까지 점등되며 수변 산책로의 안전성과 경관을 동시에 높일 전망이다.