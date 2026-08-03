비접촉식 센서 전문기업 ‘㈜가디언웍스’와 협업 비접촉식 과상승 방지 센서, 협착 방지 센서 적용

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 비접촉식 센서 전문기업 ㈜가디언웍스와 협업해 ‘고소작업대 스마트 과상승 방지 시스템’을 현장에 도입하며 고소작업 중 발생하는 충돌·끼임 사고 예방에 나선다고 3일 밝혔다.

기존 기계식 정지장치는 과상승 방지봉이 구조물에 직접 부딪히는 등 물리적 압력이 가해져야만 작동하는 한계가 있었다. 장치가 파손되거나 고장 난 상태에서 작업자가 이를 인지하지 못하고 작업을 이어갈 경우 대형 사고로 이어질 위험도 존재했다.

롯데건설이 도입한 스마트 시스템은 과상승 방지 센서와 협착 방지 센서로 구성돼 비접촉 방식으로 작동한다. 과상승 방지 센서는 안전 난간 각 코너에서 초음파를 수직으로 발사해 90cm 거리에서 1차, 35cm 거리에서 2차 등 총 두 차례에 걸쳐 장애물을 감지해 작업대를 멈춰 세운다. 난간 옆으로 적외선을 쏘는 협착 방지 센서는 작업대 외부로 빠져나가는 인체나 물체를 감지해 즉시 상승을 중단시킨다.

비접촉식 방식을 채택함에 따라 주변 구조물이나 자재와의 충돌로 인한 장치 고장·파손 가능성도 대폭 낮췄다. 또한 근로자가 작업 투입 전 손으로 센서 작동 여부를 직접 확인하는 자가점검을 거쳐야만 장비가 작동하도록 설계돼 자율적 안전 점검 체계를 강화했다.

이와 함께 안전관리자는 모바일 앱을 통해 센서 작동 상태를 상시 점검할 수 있으며, 사무실에서도 연동된 PC 프로그램으로 현장 상황을 실시간 모니터링하고 즉각 조치할 수 있다.

롯데건설 관계자는 “이번 스마트 과상승 방지 시스템 도입을 통해 현장 내 충돌·끼임 사고가 크게 줄어들 것으로 기대한다”며 “앞으로도 AI, 로봇 등 스마트 건설기술을 현장에 지속 확대 적용해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 롯데건설은 최근 건설현장의 단순 반복 작업을 줄이고 작업 효율성을 높이기 위해 자율주행 바닥청소 로봇을 도입하기도 했다.