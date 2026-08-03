휴온스랩 ‘인간유래 히알루로니다제’ 완제 생산…하반기 상업화 대비 100L 규모 생산 역량 확보…케미컬·에스테틱 넘어 바이오 CMO 영토 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴메딕스가 식약처로부터 바이오의약품 생산라인에 대한 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합 판정을 받아 바이오 위탁생산(CMO) 시장 공략에 본격 나선다.

휴온스그룹의 에스테틱·제약 전문기업 휴메딕스는 식품의약품안전처로부터 유전자재조합군 바이오의약품 완제 생산 설비에 대한 GMP 적합 판정을 최종 획득했다고 3일 밝혔다.

이번 인증을 통해 휴메딕스는 기존 케미컬 의약품 및 에스테틱 품목에 이어 바이오의약품 영역까지 아우르는 고도화된 생산·품질 체계를 입증했다. 휴메딕스는 확보된 바이오 GMP 라인을 활용해 관계사인 휴온스랩이 개발 중인 ‘인간유래 히알루로니다제’ 바이오의약품의 완제 생산을 전담할 예정이다.

현재 휴온스랩은 올 하반기 품목허가를 목표로 절차를 진행 중이며, 휴메딕스는 이번 인증을 통해 허가 직후 즉시 상업화 생산에 착수할 수 있는 준비를 마쳤다. 인증을 완료한 바이오 생산 설비는 100L 규모의 대량 생산 역량(CAPA)을 갖추고 있다.

기존 필러·보톡스 등 에스테틱 제품군과 케미컬 주사제 중심의 사업 구조에서 바이오의약품 CMO 영역으로의 포트폴리오 확장은, 그룹사 간 자체 밸류체인을 완성하는 동시에 고부가가치 바이오 위탁생산 시장에서 새로운 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 평가된다.

강민종 휴메딕스 대표는 “이번 바이오 GMP 획득은 휴메딕스의 주사제 제조 기술력과 품질 관리 역량이 바이오 분야에서도 최고 수준임을 인정받은 결과”라며 “향후 바이오 CMO 사업 역량을 지속적으로 강화해 미래 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.