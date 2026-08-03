아처 ‘미드나잇’ 기반 군용 개조·체계 통합 감항인증 경험 활용 국내 인증 체계 확보 군 활용성 검증…제3국 수출 모색

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공이 미국 전기수직이착륙기(eVTOL) 기업 아처 에비에이션과 손잡고 군용 미래항공모빌리티(AAM) 사업을 추진한다고 3일 밝혔다. 해외에서 개발된 민간 기체를 기반으로 군용 개조 기술 확보, 단계적 국산화와 감항인증 체계 구축에 이어 해외 수출까지 연계한다는 구상이다.

대한항공은 아처와 군용 AAM 개발을 위한 역할 분담과 기술 협력 방안을 구체화하고 있다. 대한항공이 군용 개조와 체계 통합을 주도하고, 아처는 기체 관련 기술과 감항인증 경험·데이터 등을 제공하는 방식이다.

최근 주요 국가들은 미래 전장 환경 변화에 대응하기 위해 군용 AAM 확보 경쟁에 돌입했다. 군용 AAM은 수송, 의무 후송, 탐색·구조, 특수 작전 지원 등 다양한 임무를 수행하는 미래 핵심 전력으로 주목받는다.

정부 역시 미래 모빌리티 산업 육성을 국정 과제로 선정했다. 한국은 산악·도서 지역이 많은 지형적 특성 극복과 긴급 물자·병력을 효율적으로 투입할 수 있는 미래 항공 자산 확보라는 과제를 안고 있다. 신속한 사업 추진으로 군용 AAM 개발과 국산화를 완수해야 한다는 필요성이 제기된다.

단계적 국산화로 군용 AAM 산업 생태계 구축

대한항공과 아처가 추진하는 군용 AAM 사업의 가장 큰 특징은 ‘대한항공 주도의 한·미 전략적 기술협력 모델’이라는 점이다. 대한항공이 군용 개조와 체계 통합을 주도하고 아처는 기술 협력과 감항인증 분야를 지원한다.

양사는 군용 AAM 개발을 위한 역할 분담과 기술협력 방안을 구체화하고 있다. 특히 미 공군에서 검증한 아처의 AAM 기체 미드나잇을 도입해 한국 맞춤형으로 개조한다. 이를 통해 차세대 군용 항공 수송 체계를 단기간에 개선할 수 있다.

군용 개조 기술을 단계적으로 국산화하기 위한 로드맵도 마련했다. 이를 통해 국내 공급망 구축과 국내 기업들의 참여를 확대하고, 장기적으로는 국내 군용 AAM 산업 생태계를 구축한다는 계획이다.

특히 아처가 보유한 미국 연방항공청(FAA) 감항인증 경험과 데이터는 우리나라가 향후 AAM 감항인증 체계를 구축하는 데 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 감항인증은 항공기가 안전하게 비행할 수 있는지를 정부가 시험·검증해 운항을 허가하는 절차다.

대한항공은 아처와의 협력 사업이 현재 방위사업청이 추진하는 신속시범사업으로 지정될 경우 이 같은 구상을 현실화할 수 있을 것으로 보고 있다. 양사는 신속시범사업을 통해 군용 AAM의 군 활용성을 검증하고, 이를 기반으로 우리나라 군용 AAM 산업의 초석을 마련한다는 계획이다.

양사는 기술 협력과 단계적 국산화를 기반으로 제3국 수출을 추진할 수 있는 협력 모델을 검토하고 있다. 글로벌 군용 AAM 시장을 선점할 수 있는 한·미 전략적 방산 협력 모델로 발전할 가능성도 언급된다.

AAM 감항인증 체계 구축 기여…산업 주도권 확보

이번 사업은 우리나라의 AAM 감항인증 체계 구축에도 큰 의미를 갖는다. 군용 AAM 개발 과정에서 아처가 제공하는 FAA 감항인증 데이터 패키지는 국내 AAM 감항인증 기준을 마련하는 데 활용될 수 있다.

업계에 따르면 국토교통부 역시 FAA 감항인증 데이터 패키지의 가치를 높이 평가하고 있다는 의견을 관계기관에 전달한 것으로 알려졌다. 군용 AAM 개발 일정에 맞춘 감항인증을 추진하는 것은 물론, 2028년 한국형 도심항공교통(K-UAM) 상용화 목표를 달성하는 데도 도움이 된다는 판단이다. 개발 과정에서의 시행착오를 줄여 시간과 예산을 상당 수준으로 절감할 수 있기 때문이다.

대한항공 항공우주사업본부 관계자는 “군용 AAM 개발은 전 세계 주요국 중 대한민국이 미래 항공 핵심 전력과 AAM 산업 주도권을 확보할 수 있는 블루오션이자 기회”라며 “대한항공과 아처가 수행하는 한·미 기술 협력을 바탕으로 우리나라의 AAM 기술 발전의 ‘골든 타임’을 잡고 새로운 방산 수출 모델을 만들어 가겠다”고 강조했다.