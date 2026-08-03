5개월간 밀착 지원…오프라인 셀러 페어도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 이베이(eBay)는 8월부터 12월까지 해외 판매에 도전하는 신규 셀러 육성을 위한 프로젝트 ‘글로벌 셀러 챔피언십 2026’을 개최한다고 밝혔다.

이번 챔피언십은 이베이 판매 교육과 단계별 실전 미션을 통해 글로벌 판매 역량을 키우는 프로그램이다. 참가자는 이베이 가입부터 상품 리스팅, 해외 배송, 광고 운영까지 교육과 멘토링을 수행한다.

매월 말에는 이베이 톱셀러와 함께하는 온라인 멘토링을 통해 판매 노하우를 공유하고 실시간 Q&A를 제공한다. 우수 참가자에게는 인터뷰 기회와 톱셀러 시상식 참여 혜택을 제공한다.

오프라인 실전 클래스 ‘이베이 셀러 페어’도 개최한다. 오는 28일 서울 명동에서 열리는 행사에서는 실습과 톱셀러의 판매 노하우 강연, 참가자 간 네트워킹 프로그램이 진행된다. 참석자 전원에게 스타터 키트를 제공한다.

챔피언십 참가는 ‘이베이 셀러 카페’에서 12월까지 상시 접수한다. 2026년 이전 이베이에서 판매 이력이 없는 신규 셀러는 누구나 신청할 수 있다.

유창모 이베이 CBT 한국사업본부장은 “멘토링부터 교육, 오프라인 실습까지 체계적으로 지원하는 만큼 많은 신규 셀러들이 세계 시장에 첫발을 내딛는 계기가 되길 바란다”고 말했다.