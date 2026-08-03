국토부, ‘제4차 공간정보산업진흥 기본계획’ 확정 “차선은 물론 횡단보도까지 cm 단위로 표현”

[헤럴드경제=소민호 기자] 차선과 교통안전표지, 횡단보도 등까지 cm 수준으로 표현하는 정밀도로지도가 구축된다.

로봇의 이동 등을 위한 보행지도와 고밀화·대형화된 실내에서 이용객의 이동을 지원하는 실내 공간정보도 구축된다. 지하공간의 입체적 관리와 재난 예방을 위해 지하공간통합지도는 고도화한다.

국토교통부는 이 같은 내용을 담은 ‘제4차 공간정보산업진흥 기본계획(2026~2030)’을 국가공간정보위원회 심의를 거쳐 확정했다고 3일 밝혔다.

정부가 2026년을 ‘AI 3대 강국 도약의 원년’으로 선포하고 공공서비스 및 산업 전반에 AI를 이식하기 위한 역량을 총 결집하고 있는 가운데, 국토부는 디지털트윈·자율주행·로봇배송·스마트물류·AI 시티 등 신산업의 핵심 데이터 인프라로서 중요성이 커지고 있는 공간정보산업 경쟁력 강화 의지를 담아 중기계획을 마련한 것이다.

기본계획에서는 AI가 읽고 분석할 수 있는 고정밀 3차원 공간정보를 구축해 국토·도시·교통 등 다양한 분야와 쉽고 빠르게 융·복합 활용될 수 있는 기반을 조성하고, 강소기업 육성, 해외진출 지원 및 인재 양성을 추진해 공간정보 산업을 확장해 신성장 동력을 창출하는 내용을 담고 있다.

특히 AI 시대 핵심 인프라인 공간정보를 다각도로 구축한다. 3차원 고정밀 핵심 6종 공간정보가 포함된다. 2차원인 5000분의1 중심의 지도에서 나아가 전국토를 고정밀 3차원 입체지도(新대동여지도)로 구축하고, 1000분의1 지도 구축도 확대한다.

미래 교통·물류 지원을 위한 모빌리티 지도를 만든다. 전국 법정도로를 차선·교통안전표지·횡단보도 등까지 cm 수준으로 표현하는 정밀도로지도와 함께, 실외이동 로봇의 이동 등을 위한 보행지도와 고밀화·대형화된 실내에서 이용객의 이동을 지원하는 실내 공간정보를 구축한다.

지하공간의 입체적 관리 및 재난 예방을 위해 지하공간통합지도를 고도화, 상하수도 등과 함께 지반 관련 정보를 추가한다.

3차원 고정밀 공간정보를 AI가 활용할 수 있도록 학습데이터를 구축하고, AI가 학습한 내용을 토대로 공간을 분석해 의사결정을 지원할 수 있는 GeoAI 파운데이션 모델 개발을 추진한다. 이를 위해 공간정보 핵심 기술 개발을 위한 R&D 투자를 확대한다.

이를 위해 국토위성 1·2호기에 이어 3·4호기를 추가 도입하고, 레이더 위성인 SAR(Synthetic Aperture Radar) 위성을 도입함으로써 다양한 위성영상을 제공한다.

이와함께 기본계획은 고정밀 공간정보가 활발하게 유통·활용될 수 있는 기반을 마련, ‘토지개발 인허가 사전진단 서비스’와 ‘공장 인허가 서비스’ 등 GeoAI를 활용해 국민생활과 기업활동에 도움이 되는 다양한 서비스도 확대 제공하는 것을 목표로 한다.

또 공간정보 펀드 지원, 혁신 도전형 R&D 프로그램, 오픈 이노베이션, K-Geo Festa(국내최대 공간정보 박람회) 등을 통해 우수기업의 성과를 공유하고 공공사업 등에 참여할 수 있는 기회를 확대하는 등 공간정보산업 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 지원도 확대한다.

공간정보 융복합 핵심인재 양성을 위해 특성화대학을 추가 지정하고, LX공사와 공간정보산업진흥원, 공간정보품질관리원 등 공공기관의 역할을 확대한다.

김윤덕 국토부 장관은 “범정부 대한민국 AX 대전환 기조에 발맞춰 공간정보산업을 정부 주도의 데이터 구축 산업에서 AI 시대 민간이 주도하는 융·복합 산업 등 핵심 산업으로 조성하는데 초점을 뒀다”면서 “공간정보산업이 AI 3대 강국 도약과 신산업 육성, 지역 균형발전을 뒷받침하는 미래 성장동력으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.