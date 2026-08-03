청소년 우주 인재 프로그램 우주 인재 육성 시작으로 ‘한국판 스페이스X’ 추진

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화그룹이 청소년 우주 인재 육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 오픈 컨퍼런스를 오는 29일 개최한다고 3일 밝혔다.

우주의 조약돌은 한화그룹과 KAIST가 매년 중학생 30명을 선발해 우주과학 관련 교육 및 전문가와의 만남 기회를 제공하는 프로그램으로, 양사가 지난 5년간 이어왔다. 한화 관계자는 “한화가 이어온 우주 인재 육성과 우주 생태계 조성을 위한 노력을 대중들이 체감할 수 있을 것”이라고 강조했다.

오픈 컨퍼런스에는 과학 커뮤니케이터 궤도를 비롯해 전은지 KAIST 항공우주공학과 교수, 조승연 작가, 천문학자 지웅배, 정의훈 산업 애널리스트 등이 함께한다. 참가 신청기간은 3일부터 오는 15일까지다. 구체적인 내용은 공식 신청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

스페이스X 등 민간 주도 우주 탐사 연구가 활발해지면서 한화는 ‘한국판 스페이스X’를 목표로 발사체, 위성, 체계 종합 등 국내 항공우주 기업들이 협력하는 모델을 구상하고 있다. 실제로 우주 산업은 밸류체인을 단일화하는 설루션이 필요하고 AI(인공지능)와의 연관성도 높아 여러 기업이 대형화·통합화되는 추세를 보이고 있다.

앞서 한화그룹은 2040년까지 우주항공 및 AI 산업에 총 55조원을 투자해 독자 발사체-위성망-국방 AI를 아우르는 통합 우주 인프라를 구축한다는 계획을 발표했다. 또 KAI(한국항공우주산업) 지분을 14%대까지 늘리고 지분 보유 목적을 ‘경영 참여’로 공식화했다.

한화그룹 관계자는 “한국판 스페이스X는 결국 사람에게서 나온다는 믿음으로 우주의 조약돌을 5년째 이어올 수 있었고, 이번 오픈 컨퍼런스를 통해 그 믿음을 더 많은 분들과 나누고 싶다”며 “우주를 향한 꿈을 가진 다음 세대가 있어야 대한민국도 스페이스X 같은 우주기업을 키워낼 수 있다”고 말했다.