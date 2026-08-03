‘트렌디 워시’ 630개 매장에 세탁기·건조기 납품 신규 400여개 매장에도 추가 공급 예정 베트남 하노이에 체험형 세탁 매장 오픈 작년 동남아 상업용 세탁가전 매출 전년비 60%↑

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 태국 2위 빨래방 프랜차이즈 기업 트렌디 워시(Trendy Wash)의 630개 매장에 상업용 세탁기와 건조기를 공급했다고 3일 밝혔다. 올해 문을 여는 400여 개 신규 매장에도 공급 예정이다.

LG전자는 고온다습한 기후와 빠른 도시화로 상업용 세탁가전 수요가 꾸준히 증가하는 동남아시아 시장에서 B2B(기업간 거래) 사업에 속도를 내고 있다.

최근에는 베트남 하노이 현지 파트너사 WW베트남과 스마트 세탁 매장 ‘비 런드리(Bee Laundry)’를 열었다. 비 런드리는 일반 고객에게 세탁 서비스를 제공할 뿐만 아니라 세탁사업을 검토하는 파트너·투자자가 LG전자 제품 및 매장관리 설루션을 체험할 수 있는 레퍼런스 매장으로 활용된다.

LG전자는 필리핀에서도 ‘ELS’, ‘빅 워시(Big Wash)’, ‘익스프레스 클린(Express Clean)’ 등 주요 상업용 세탁가전 유통 채널과 협력을 강화하며 현지 사업 기반을 넓히고 있다. 이밖에 베트남, 캄보디아, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아 전역으로 영역을 확장하고 있다.

그 결과 LG전자의 지난해 동남아 상업용 세탁가전 매출은 전년 대비 약 60% 증가했다. 국가별로는 태국 매출이 2배 이상, 필리핀 매출이 1.5배 이상 늘었다.

LG전자는 세계 최초로 상용화한 ‘인버터 DD(Direct Drive) 모터’ 등 차별화된 핵심 부품 기술을 상업용 세탁기에 적용했다. 세탁통과 모터를 직접 연결하는 인버터 DD 모터는 진동과 소음을 줄이면서 내구성과 에너지 효율을 높여준다.

매장관리 설루션도 강점이다. LG전자는 상업용 세탁 매장 운영 플랫폼 ‘런드리크루(LaundryCrew)’를 제공한다. 운영자는 이를 통해 여러 대의 세탁기와 건조기 운전 상태를 실시간으로 확인하고 원격으로 제어할 수 있다. 이상 발생 시 신속히 대응할 수 있어 관리 부담도 줄어든다.

LG전자는 유럽과 북미에서도 상업용 세탁가전 사업을 확대하고 있다. 지난달 유럽 시장에 20㎏ 이상 상업용 세탁가전 라인업인 ‘LG 프로페셔널(LG Professional)’을 출시했다. 북미 1위 세탁 설루션 기업 CSC 서비스웍스에는 올해 공급 물량을 대폭 늘렸다.

임기용 LG전자 HS B2B해외영업담당은 “업계 최고 수준의 기술력과 검증된 관리 설루션을 앞세워 글로벌 상업용 세탁 시장을 주도해 나갈 것”이라고 말했다.