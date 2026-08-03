[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 미혼 청춘남녀들에게 자연스러운 만남과 교류의 기회를 제공하기 위한 ‘1박2일 청춘공감 심쿵야행’ 참가자를 오는 30일까지 모집한다고 3일 밝혔다.

모집인원은 남녀 각 15명씩 총 30명이며 신청 자격은 예천군 또는 경북도에 주소를 두거나 직장을 둔 1987년생부터 2000년생까지의 미혼 남녀가 대상이다.

행사는 오는 9월 5일부터 6일까지 1박 2일간 예천군 금당실전통마을 일원에서 진행된다.

고즈넉한 전통 마을의 가을밤을 배경으로 참가자들이 편안한 분위기에서 서로를 알아가고 소통할 수 있도록 금당야행 축제 관람, 로테이션 매칭 토크, 커플 팀빌딩 등 다양한 프로그램을 운영한다.

특히 이번 행사는 금당야행 축제와 연계해 참가자들이 전통마을의 아름다운 야경과 다채로운 축제 프로그램을 함께 즐기며 자연스럽게 교류하고 특별한 추억을 만들 수 있도록 구성했다.

참가 희망자는 예천군청 홈페이지 공고·고시 게시판에서 참가신청서를 내려받아 구비서류와 함께 이메일로 제출하면 된다.