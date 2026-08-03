[헤럴드경제=장연주 기자] 긴 공백기로 사망설까지 제기됐던 배우 공형진(57)이 7년 만에 방송에 출연해 사업 실패로 극심한 스트레스를 받았다고 밝혔다.

지난 1일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’ 말미에는 다음 주 예고편이 공개됐다. 예고 영상에는 공형진을 비롯해 개그맨 윤형빈, 심현섭과 가수 김장훈, 배우 이태성이 출연했다.

영상에서 공형진은 “명품 시계를 팔아서 직원들 월급을 줬다”며 “1억원짜리 시계 10개 팔았다”고 말했다.

그는 또 “극심한 스트레스가 오니까 이가 빠지더라”라며 사업 실패로 극심한 정신적 고통을 받았다고 털어놨다.

공형진은 방송활동을 중단한 뒤 잠적설, 사망설 등 각종 루머에 휩싸인 바 있다.

이후 2023년에 유튜브채널 ‘신현준 정준호’의 ‘정신맛남’ 2화에 출연해 근황을 전했다.

당시 신현준은 “공형진이 하도 방송에 안 나오니까 별별 소문이 다 있었다. ‘머리가 훌러덩 벗겨졌더라’, ‘죽었다’라는 말이 있었다. 머리도 있고 살아 있네”라고 말했다.

이에 공형진은 “중국 쪽에 인연이 돼 사업을 하게 됐다. 연기로만 활동했던 사람이라 예전엔 사업 제안이 들어오면 정중하게 고사했는데, 좋은 작품을 만들고자 하는 생각은 계속 있었다. 중국 영화 기획, 총제작 쪽으로 의뢰가 들어왔다. 총책을 맡기로 했는데 행정적, 투자 문제로 제작이 중단됐다”고 말했다.

그는 이어 “그러다 우연히 건강보조식품, 홍삼 관련 사업을 알게 됐다. 홍삼 브랜드를 만들고 론칭해서 중국 시판을 앞두고 있던 찰나에 코로나19가 터졌다”고 털어놨다.

공형진은 그러면서 “요즘 방송에서 활약하는 선후배들을 보면 나도 모르게 눈물이 난다. ‘내가 왜 여기서 이러고 있지’라는 생각이 들었다”며 “중국을 오가며 사업을 하다가 사기도 당했고, 뭔가 성과를 내기 전에는 사람들 앞에 서기가 어려웠다”고 심경을 전했다.

한편, 공형진은 1991년 SBS 1기 공채 탤런트로 1990년 영화 ‘그래, 가끔 하늘을 보자’로 데뷔했다. 그는 드라마 ‘추노’, ‘짝패’, ‘애인있어요’, ‘뷰티풀 마인드’와 영화 ‘태극기 휘날리며’, ‘가문의 위기’, ‘가문의 부활’ 등에 출연했다.

최근 공형진은 내달 촬영을 시작하는 영화 ‘비상계엄 12.3’ 출연 소식을 전하며 본격적인 활동 재개를 예고한 바 있다.