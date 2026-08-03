[헤럴드경제=김보영 기자] 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 세계보건기구(WHO)가 한낮 외출 자제와 충분한 수분 섭취 등 폭염 피해를 줄이기 위한 대응 수칙을 제시했다.

WHO는 2일(현지시간) 폭염으로 인한 건강 피해를 예방하기 위한 행동 지침을 크게 네 가지로 나눠 발표했다.

첫 번째는 ‘더위 피하기’다. 가장 더운 시간대에는 외출과 격렬한 신체 활동을 피해야 한다. 부득이 외출을 할 경우에는 그늘에 머물러야 한다. 햇볕 아래에서는 체감 온도가 실제 기온보다 10∼15도 높을 수 있다.

또 하루 중 2∼3시간은 시원한 장소에서 보내고, 물에 들어갈 경우에는 혼자 수영하지 않는 등 익사 위험에 유의해야 한다.

두 번째는 ‘집을 시원하게 유지하기’다. 낮 동안에는 창문과 블라인드 등을 활용해 직사광선이 집 안으로 들어오는 것을 막고, 외부 기온이 내려가는 밤에 창문을 여는 게 좋다.

전기 제품 사용도 가능한 한 줄이고, 선풍기는 기온이 40도 미만일 때만 사용해야 한다. 40도 이상에서는 선풍기가 오히려 체온을 높일 수 있다는 설명이다.

세 번째는 ‘몸을 시원하게 하고 수분 유지하기’다. 폭염 상황에서는 가볍고 헐렁한 옷과 침구를 사용하고 시원한 물로 샤워하거나 목욕하면 좋다. 물기가 있는 천이나 물을 뿌린 스프레이, 젖은 가벼운 옷 등을 활용해 피부를 식히는 것도 도움이 된다.

또 규칙적으로 물을 마셔야 한다. WHO는 시간당 물 한 컵을 마시고 하루 최소 2∼3L(리터)의 수분을 섭취할 것을 권고했다.

네 번째는 ‘영유아와 어린이 보호’다. 주차된 차는 내부 온도가 순식간에 높아질 수 있으므로 어린이나 동물은 잠시라도 절대로 방치해선 안 된다.

기온이 가장 높은 시간대에는 어린이가 햇볕에 직접 노출되지 않도록 하고, 그늘을 이용하거나 실내에 머물게 해야 한다.

WHO는 폭염이 단순한 불편을 넘어 심각한 건강 위협이라고 경고했다. WHO에 따르면 2000∼2019년 전 세계적으로 폭염과 관련해 매년 약 48만9000명이 사망한 것으로 추산된다.