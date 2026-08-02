[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 오는 23일까지 여름방학을 맞아 지역 영유아 가족을 위한 ‘8월 여름특강 원데이클래스’를 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 여름특강은 신도시 및 예천군 관내 미취학 아동 가정을 대상으로 마련됐다.

매주 특별한 하루를 주제로 호명읍의 복합커뮤니티센터와 예천읍의 아이사랑안심케어센터, 예천국민체육센터에서 진행된다.

프로그램은 영유아의 오감 발달과 창의력 향상은 물론 부모와 자녀가 함께 소통하며 즐길 수 있는 다양한 체험 중심으로 구성됐다.

첫째 주에는 요리조리 쿠킹, 말랑오감놀이, 오감쑥쑥 놀이터를, 둘째 주에는 동물친구 탐험대, 똑똑 주산교실, 밸런스 키즈요가를 진행한다.

이어 셋째 주에는 오감쑥쑥 놀이터를, 마지막 주에는 에어방방 놀이터, 캔들 메이커 프로그램 등을 운영한다.

예천군 관계자는 “여름방학을 맞아 아이들이 다양한 체험을 통해 즐겁게 배우고 성장할 수 있도록 이번 여름특강 원데이 클래스를 마련했다”며 “앞으로도 부모와 자녀가 함께 참여하며 소중한 추억을 만들 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.