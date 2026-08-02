[헤럴드경제=김벼리 기자] 그동안 업비트와 빗썸의 양강 체제였던 국내 스테이블코인 거래 시장이 ‘3강 구도’로 재편됐다. 올해 6월 코인원의 스테이블코인 일평균 거래대금이 845억원을 기록하며 전체 시장 점유율 34.8%로 선두를 차지한 것으로 나타났다.

2일 연합뉴스에 따르면 올해 6월 일평균 스테이블코인 거래대금이 가장 많았던 거래소는 코인원(845억8281만원)이었다. 점유율은 34.8%로 집계됐다. 빗썸은 755억7443만원(31.1%), 업비트는 730억2766만원(30.1%)으로 뒤를 이었다.

이들 3개 거래소를 통한 스테이블코인 거래대금(2331억8492만원)은 5대 원화 거래소 전체 거래대금(2428억6842만원)의 96%로 대부분을 차지했다. 코빗은 95억4021만원(3.9%), 고팍스는 1억4327만원(0.06%)에 그쳤다.

애초 국내 스테이블코인 거래 시장은 업비트와 빗썸이 양강 구도를 형성해왔다. 작년 1월 일평균 거래대금 기준으로 업비트는 53.5%, 빗썸은 42.5%의 점유율을 각각 기록했다. 당시 코인원 점유율은 1.8%였다.

작년 3월 코인원 점유율이 11.5%로 10%를 웃돌면서 지각변동이 일어났다. 그해 12월에는 30.5%로 뛰어 업비트(29.7%)를 제치는 이변을 일으켰다.

코인원이 이처럼 급부상한 것은 작년 10월부터 달러 스테이블코인 서클(USDC) 거래 수수료를 무료화하면서 수요가 몰렸기 때문으로 보인다.

코인원은 다른 거래소들이 0.04∼0.2% 수준의 거래 수수료를 부과하는 동안에도 현재까지 계속 무료 정책을 유지 중이다.

순식간에 3위로 밀린 업비트는 최근 한시적으로 스테이블코인 거래 수수료 무료 이벤트로 맹추격에 나서기도 했다.

다만 스테이블코인을 포함한 전체 거래대금 기준으로는 업비트와 빗썸의 양강 구도가 여전히 공고하다.

가상자산 정보 제공업체 코인게코에 따르면 올해 6월 일평균 거래대금 점유율은 업비트(60%)와 빗썸(32%)이 90%를 상회해 코인원(6.2%), 코빗(1.7%), 고팍스(0.1%) 등과 격차가 컸다.

통상 스테이블코인은 해외 거래소나 개인 지갑으로 옮긴 뒤 파생상품을 거래하기 위해 매매하는 것이 대부분이다. 환차익을 노리는 달러 투자용 수요도 있다.