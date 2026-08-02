“통합·혁신 하나라도 실패하면 민주당 못 이겨” “수도권 122석 승부가 핵심…중도·청년 지지 얻어야”

[헤럴드경제=김광우 기자] 유승민 전 국민의힘 의원이 2028년 총선 승리를 위해 당내 탄핵 찬반 갈등을 끝내고 ‘통합과 혁신’에 나서야 한다고 촉구했다.

2일 연합뉴스에 따르면 유 전 의원은 페이스북 글에서 “이재명 정권의 폭정을 막는 유일한 길은 2028년 4월 총선에서 과반수를 확보해서 국회부터 되찾아 오는 것”이라며 “총선을 이기려면 국민의힘이 ‘통합과 혁신의 길’로 나아가야 한다”고 강조했다.

유 전 의원은 여당의 보완수사권 폐지 법안 강행 처리를 거론하며 “필리버스터에 나선 우리 당 의원들이 애를 썼지만, ‘24시간 만에 종료되는 필버가 무슨 의미가 있나’라는 생각에 무기력한 야당의 처지만 또 한 번 절감해야 했다”며 이같이 적었다.

그러면서 “국회를 탈환해야만 2016년 이후 민주당이 다수당 횡포로 저질렀던 악법들을 바로잡고 이재명 정권의 폭정을 막아낼 수 있다”며 “통합과 혁신, 그 어느 하나라도 실패하면 총선에서 민주당을 이길 수가 없다”고 지적했다.

그는 우선 ‘통합’과 관련, “정치 철학이나 정책, 당의 노선을 둘러싸고 우리 사이에 무슨 대단한 차이가 있는 것도 아닌데, 오로지 탄핵에 찬성했거나 반대했다는 이유 하나만으로 마치 불구대천의 원수가 된 것처럼 싸우니 보수가 어떻게 ‘원팀’이 될 수 있겠나”라고 말했다.

윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 취한 입장에 따라 두 쪽으로 나뉜 당내 갈등을 극복해야 한다는 취지로 해석된다.

그는 “우리끼리 탄핵 찬반을 두고 내부 싸움을 벌이는 것이야말로 이재명 정권과 민주당이 가장 원하는 바이고, 따라서 가장 심각한 해당 행위라는 진실을 외면하지 말고 각성해야 한다”고 촉구했다.

이어 ‘혁신’과 관련해 “당이 ‘중수청’(중도·수도권·청년층)의 지지를 받으려면 진정한 혁신의 길로 나아가야 한다”며 “122석이 있는 서울-인천-경기에서 이기지 못하면 총선에서 결코 이길 수 없다”고 짚었다.

그러면서 민주당 지지율이 국민의힘의 2배를 기록하고 중도층 지지율이 저조한 최근 여론조사 발표를 인용, “지방선거에서 서울시장 하나 이겼다고 착각에 빠져 있을 때가 아니다”라고 언급했다.

아울러 “부동산 대란, 증시 대란에다 형사소송법 개악, 대통령 연임 개헌, 최악의 청년 실업, 자영업자 부도, 물가고(苦), 양극화에다 안보 불안까지 이재명 정권은 끝없이 폭주하는 데도 국민의힘 성적표가 이것밖에 안 되는 건 무엇을 말하나”라고 반문했다.

이어 “중도와 보수의 마음을 얻는 통합과 혁신 없이는 다음 총선도, 대선도 희망이 없다는 엄연한 진실을 정면으로 마주할 용기가 필요하다”고 덧붙였다.