[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 정준원이 예능 프로그램에서 보인 소극적인 태도를 두고 누리꾼들 사이에서 논란이 일고 있다.

정준원은 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 배우 공효진과 함께 게스트로 출연했다. MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’의 주연 배우로서 홍보차 나온 것이다.

예능 출연이 처음이라는 정준원은 “정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다”며 매우 긴장한 모습을 보였다. 공효진은 그에 대해 “대화에 약한 사람이다. 대화가 잘 안 이어진다”며 양해를 부탁했다.

다른 출연자들은 그에 대해 가벼운 농담을 던지며 긴장을 풀어주려 했지만 쉽지 않은 모습이었다.

특히 논란이 된 장면은 ‘숏폼 연기 챌린지 미션’을 수행하는 과정 중에 나왔다. ‘몇 살이야?’라는 짧은 대사를 다양한 감정으로 표현하는 미션이었다.

정준원은 자신의 차례에 시선이 집중되자 얼어붙은 듯 목소리도 내지 못하고 입술만 달싹거렸다. 유재석이 분위기를 부드럽게 넘기려 하자 정준원은 뒤늦게 “할 수 있다. 하겠다”고 의욕을 보였고, 허경환이 시범까지 보이며 다시 기회가 주어졌다. 그러나 정준원은 이번에도 입을 떼지 못한 채 눈을 감아버렸다.

답답한 모습에 하하는 모자를 집어던지는 시늉을 하며 분위기를 풀었고, 유재석도 “내가 보기엔 보시는 분들이 ‘도대체 언제 얘기할까’ 싶을 것 같다. 다음에 하자“라고 했다.

결국 공효진이 자연스럽게 챌린지를 대신 소화하며 상황을 수습했다.

방송 후 누리꾼들은 정준원의 태도를 놓고 논란을 벌였다. 일부 누리꾼들은 “드라마 홍보하러 나온 거 맞나. 성의가 안 보인다”, “아무리 내향인이라도 연기하는 미션도 못 하면 드라마는 어떻게 찍지?”, “대본은 없더라도 미리 어떤 촬영할 지 전달하지 않나? 아무 준비 없이 나온 것 같다”라고 비판했다.

반면 “평소 연기를 잘하더라도 낯선 상황에서 너무 긴장하면 그 순간 머리가 하얘질 수 있다”, “대선배들 앞이라 그런 듯. 오히려 긴장하고 얼어붙은 모습이 재미있었다“, ”극내향인이라면 그럴 수 있다“ 등 옹호하는 의견도 있었다.

시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 공효진과 정준원이 주연한 ‘유부녀 킬러’는 2회 시청률이 전국 가구 기준 8.0%, 수도권 가구 기준 7.9%를 기록, 금토드라마 전체 1위를 차지했다. 순간 최고 시청률 10.6%까지 치솟았다.